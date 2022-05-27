Kızılay Suriye'de 2 bin 461 adet briket evi teslim etti

Türkiye'nin, Suriye topraklarında Türk STK'lerin finansmanıyla başlattığı briket ev projesinde 2 bin 461 adet briket ev teslim edildi.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle milyonlarca sivile ev sahipliği yapan Türkiye'nin, Suriye topraklarında uluslararası yardım kuruluşları ve Türk STK'lerin finansmanıyla başlattığı briket ev projesi hızla ilerliyor. Proje çerçevesinde Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları bölgelerinde briket evler inşa ediliyor. Yatay ve dikey olarak inşa edilen evler, 1+1 ve 2+1 olarak tasarlanıyor. Türk Kızılay'ı, kendi ülkelerinde göçmen durumuna düşen Suriyelilere, İdlib'de yaptığı briket evlerin büyük bölümünü teslim etti. Suriye'nin farklı bölgelerinde yapımı devam ederken biten briket evlere ise çadırlarda kalan Suriyeliler yerleştiriliyor.

Türk Kızılay'ı Suriye Ülke Alan Koordinatörlüğü Hatay Ekip Başkanı Kadir Kemaloğlu, Suriye'de bulunan ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan briket ev projesi çerçevesinde, Kuzey Suriye'de ulusal ve uluslararası kuruluşlar, bireysel ve kurumsal bağışçıların katkılarıyla toplamda 5 bin 661 adet briket ev yapımı planlandığını ve 2 bin 461 adetinin bittiğini belirtti.

Yapımı devam eden briket evler en kısa sürede tamamlanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade eden Kemaloğlu, "Briket evler bloklar halinde 1+1 evlerden oluşmaktadır ve içerisinde tuvalet banyo mutfak içermektedir. Ayrıca yapılan bu briket ev alanlarında bölgede yaşayan ihtiyaç sahiplerinin temel sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sağlık Ocakları, çocukların eğitim ihtiyacını karşılayabilecekleri okullar, oyun parkları ve bölgede halkının ibadetlerinin gerçekleştirecekleri camiler inşa edilmektedir" dedi

Fatma Muhammed, savaşın yüzünden Halep'in batısından göç ettik. Ailece sayımız çoktu ilk olarak bir çadıra taşındık ve 3 yıl çadırda yaşamak zorunda kaldık. Buraya taşınmamıza vesile olan Türk Cumhuriyeti'nden ve Türk Kızılay'ına teşekkür ediyorum bizlere evler yaptılar, tüm ihtiyaçlarımızı karşıladılar ve burada evimizde huzur içerisinde yaşıyoruz" dedi.

Abdulrezzak Abdulhay, hava saldırıları ve savaş sebebiyle yaşadığı, Maaret el Numan şehrinden İdlib'e geldiğini ve çadırlarda zor koşullarda kaldığını ifade ederek, "Yaşadığımız çadır kamplar çok ağır koşullar altındaydı. Allah Türk Kızılay'ından razı olsun bizlere yardımcı oldular. Ben engelliyim çalışacak durumda değilim Türk Kızılay'ının yapmış olduğu yardımlar sayesinde geçiniyorum" dedi. - İDLİB