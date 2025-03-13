Kızılay Suriye\'de İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzattı

Türk Kızılay ekibi, Suriye'nin İdlib kentindeki Al Şami Engelli Kampı'nı ziyaret ederek yardım kolisi dağıttı. Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ise, Suriyelilerle birlikte iftar yaptı.

Türk Kızılay, Ramazan ayı boyunca Türkiye ve dünyadaki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak amacıyla başlattığı büyük insani yardım kampanyasını sürdürüyor. Toplamda 1 milyar 922 milyon lira değerindeki yardım çalışmaları, Türk Kızılay'ın öz kaynakları ve bağışçılarının desteğiyle gerçekleştirilecek. Yardımlar, özellikle Suriye'nin İdlib kentinde yoğunlaşacak. Ramazan boyunca 35 bin gıda kolisi, 110 bin iftar yemeği, 75 bin bayramlık ve 9 Sevgi Butik Mağazası aracılığıyla toplamda 135 milyon 250 bin lira değerindeki yardımlar, 345 binden fazla insana ulaştırılacak.

Türk Kızılay, İdlib Lojistik Merkezi'nde de 5 bin metrekare alanda Sevgi Mağazası ve fırın hizmeti sunarak, günlük 154 bin 280 bin ekmek üretimi gerçekleştiriyor. Bunun yanında Hatay Yayladağı Lojistik Merkezi fırınında da üretim yapılıyor. İki fırında günlük maksimum 240 bin ekmek üretiliyor. Sevgi Mağazası, her aileye kişi başı üç parça kıyafet veriyor ve günlük maksimum 50 aileye hizmet veriliyor.

"Suriye'nin önünde uzun bir yol var"

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve beraberindeki heyet, İdlib'deki Al Şami Engelli Kampı'nı ziyaret etti. Ziyaretinde konuşan Prof. Dr. Yılmaz, "Şu anda bulunduğumuz yer Al Şami Engelli Kampı. Burada 205 tane ev var. Bu evlerde yaklaşık bin 200 kişi yaşıyor ve her evde de en az bir tane engellisi olan aileler yaşıyor. Biz Suriye'nin kuzey tarafında bu güvenli bölgede aslında 13 senedir 4 milyon kişiyle ilgileniyoruz diyebilirim. Buradakiler Suriye tarafının, Esad rejiminin ulaşamadığı bölge ve tamamen Türkiye'nin yardımlarıyla ayakta duran 4 milyon insandan bahsediyoruz. Tabii ki çok farklı hikayeler var ama hangi eve girerseniz girin bu dönemde belki beş senede altı defa, yedi defa ev değiştirmek zorunda kalmalarından bahsediyorlar. Dolayısıyla biz aslında Suriye'den Türkiye'ye gelen Suriyeli mültecilerden bahsediyoruz ama Suriye'nin içinde de defalarca yerinden edilme gibi bir durum var aslında. Kendi bulundukları yerden Şam'dan Halep'e, Halep'ten İdlib'e gibi defalarca yer değiştiriyorlar. Hala binlerce çadır kamp var burada ve ihtiyaçlar çok fazla. Suriye'nin önünde gerçekten uzun bir yol var. Buranın halkı çok büyük mağduriyetler yaşadı. Belki dışarıdan olan saldırıdan daha acı bir şekilde kendi içlerinde bu olayı yaşadılar. Bu mağduriyetlerin zamanla giderileceğine ve Suriye'nin tekrar ayağa kalkacağına, güçlü bir ülke olarak Türkiye ve Suriye'nin kardeş ülkeler şeklinde birlikte devam edeceklerine inanıyoruz" dedi.

"Türkiye'nin dört bir tarafında iftar sofralarında bir araya geliyoruz"

Al Şami Engelli Kampı'ndaki ziyaretin ardından Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve beraberindeki heyet İdlib Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti. Heyet, buradaki Sevgi Mağazası'nı ve fırını yerinde inceleyerek, kurulan sofrada ihtiyaç sahibi Suriyelilerle birlikte iftar yaptı. İftar sonrası açıklamalarda bulunan Meriç, "Türk Kızılay olarak Türkiye'nin dört bir tarafında iftar sofralarında bir araya geliyoruz ve Ramazan'ın coşkusunu yaşamaya çalışıyoruz. Deprem bölgemizdeki kardeşlerimizle bir araya geliyoruz, bugün de Suriye'deyiz. İdlib'de lojistik merkezimizdeyiz. Bu lojistik merkezi son 13 yıldır Suriye'nin kuzeyinde 4 milyon insana bir taraftan ekmek, bir taraftan kıyafet, bir taraftan da psikososyal destek sağladı. Dönem dönem çocuklarımızı misafir etti. Bugün bu masanın etrafında bu çok kıymetli çocuklarımız arasında Suriye'nin geleceği olan çocuklarımız var. Gördüğünüz gibi yüzleri gülüyor. Çünkü onlar kırmızı yelekli Kızılaylı ağabeyleri, ablaları geldiği zaman onlarla beraber oyun oynanacağını biliyorlar. Biz bugün iftarımızı çocuklarımızla birlikte açmaktan son derece mutluyuz" şeklinde konuştu. - İDLİB