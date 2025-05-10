Kızılcaköy Beyaza Büründü

Aydın Efeler İlçesi'ne bağlı Kızılcaköy, baştan aşağıya badanalandı. Kızılcaköy yeni görünümüyle bembeyaz oldu.
Mahalle sakinlerinin de katıldığı etkinlikte köylü kadınlar fırçaları ellerine alarak başta köy meydanındaki kıraathaneler olmak üzere evler beyaza boyandı. Her hafta sonu üretici pazarının kurulduğu köy yeni haliyle adeta cazibe merkezi oldu. - AYDIN
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