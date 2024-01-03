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Klima alev aldı, ev yandı - Son Dakika
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Klima alev aldı, ev yandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde klimanın iç ünitesinden çıkan yangın evi yakarken, dumandan etkilenen bir kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın Orta Mahalle 215 sokaktaki üç katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Evdeki klimadan kaynaklı yangın sonucunda evde maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Klima alev aldı, ev yandı
03.01.2024 - 23:22,  Güncelleme: 23:24
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Klima alev aldı, ev yandı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde klimanın iç ünitesinden çıkan yangın evi yakarken, dumandan etkilenen bir kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın Orta Mahalle 215 sokaktaki üç katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evdeki klimadan kaynaklı yangın çıktı. Bir anda evi kaplayan dumanlar sonrası apartman sakinleri itfaiye ekiplerine yangın ihbarında bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle üst katta bulunan bazı kişiler itfaiye ekiplerinin yardımı kurtarıldı. Yangında dumandan etkilenen bir kişi ambulansla kontrol amaçlı Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangında evde maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
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