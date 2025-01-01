Kocaeli Belediyesi’nden Dezavantajlı Bireylere Evde Bakım Desteği - Son Dakika
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Kocaeli Belediyesi’nden Dezavantajlı Bireylere Evde Bakım Desteği

Kocaeli Belediyesi’nden Dezavantajlı Bireylere Evde Bakım Desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaşlılık, engellilik veya hastalık nedeniyle dezavantajlı grupta bulunan bireylere evde bakım, temizlik ve elektrikli hasta karyolası desteği sunuyor. 2024 yılında toplamda 85 bin 100 hizmet gerçekleştirildi.

01.01.2025 09:19  Güncelleme: 09:34
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaşlılık, engellilik veya hastalık sebebi ile dezavantajlı grupta bulunan bireylere öz bakım, ev temizliği ve elektrikli hasta karyolası desteği sağlıyor. 2024 yılında 85 bin 100 kez vatandaşa evde bakım hizmeti verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan "Evde Bakım Hizmeti" vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Bu kapsamda yaşlılık, engellilik veya hastalık sebebi ile dezavantajlı grupta bulunan bireylere öz bakım, ev temizliği ve elektrikli hasta karyolası desteği sağlanıyor. Büyükşehir, 2024 yılında vatandaşa toplamda 85 bin 100 kez destekte bulundu. Büyükşehir; yaşlılık, engellilik, hastalık veya geçirdiği kaza sebebiyle öz bakım ihtiyacını karşılayamayan ve aynı zamanda karşılayacak yakını da bulunmayan 2 bin 445 kişiye 2024 yılında 28 bin 100 kez hizmet sundu. Öz bakım hizmetleri kapsamında saç kesimi, sakal tıraşı, tırnak kesimi, vücut temizliği ve banyo hizmetleri yer aldı.

Yaşadığı ortamın temizliğini yapabilecek durumda olmayan, sosyal destek sistemi zayıf veya ücret karşılığında bu hizmeti alabilecek gücü bulunmayan bin 505 yaşlı, engelli ve hasta vatandaşa ev temizliği hizmeti verildi. Sağlık ve sosyal hizmetler dairesi başkanlığı tarafından yürütülen çalışma ile 2024 yılında bin 505 hanede 6 bin 400 kez ev temizliği yapıldı.

"2024 yılı içerisinde 3 bin 222 hasta karyolası, 3 bin 468 hasta yatağı ihtiyaç sahiplerine teslim edildi"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürekli ya da geçici olarak yatağa bağımlı bireylerin bakımlarının kolaylaştırılması amacıyla elektrikli hasta karyolasını vatandaşın hizmetine sundu. Bu kapsamda elektrikli hasta karyolası/yatağı ve pike-nevresim takımı, talep doğrultusunda ise hasta yemek masası, hasta tuvaleti ve hasta çevirme aparatı vatandaşın adresine teslim edildi. Vatandaşların elektrikli hasta karyolasında yaşayabileceği olası teknik sorunlar ise büyükşehir belediyesi tarafından çözülüyor. 2024 yılı içerisinde 3 bin 222 hasta karyolası, 3 bin 468 hasta yatağı, 874 hasta yemek masası, 551 hasta çevirme aparatı, 230 hasta tuvaleti, 3 bin 222 pike ve nevresim takımı vatandaşa teslim edildi. Ayrıca 2024 yılında 440 hasta karyolasının bakım ve onarımı gerçekleştirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Belediyesi’nden Dezavantajlı Bireylere Evde Bakım Desteği - Son Dakika

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