Kocaeli'de 19 Mayıs bisiklet turu düzenlenecek - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "19 Mayıs Bisiklet Turu" düzenleyecek.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kocaeli'deki bisiklet kulüpleri üyeleri, Akademi Lise öğrencileri ve vatandaşların katılacağı "19 Mayıs Bisiklet Turu" düzenlenecek. Bisiklet turu, 19 Mayıs Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Geçen yıl ilki düzenlenen 19 Mayıs Bisiklet Turu'na Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte Kocaeli'deki tüm bisiklet kulüpleri, bisikletseverler ve aynı zamanda Akademi Lise öğrencileriyle toplam 700 kişi katılmıştı. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek organizasyonda kulüpler, Akademi Lise öğrencileri ve bisiklet tutkunlarıyla birlikte 1000 kişilik katılımcıyla şehir turu yapılması hedefleniyor. - KOCAELİ