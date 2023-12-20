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Kocaeli İtfaiyesi, afet gönüllülerine eğitim verdi. - Son Dakika
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Kocaeli İtfaiyesi, afet gönüllülerine eğitim verdi.

1999 yılında meydana gelen Gölcük ve Düzce depremleri sonrası kurulan Mahalle Afet Gönüllülerine, Kocaeli İtfaiyesi tarafından 'iple erişim teknikleri eğitimi' verildi.

Kocaeli İtfaiyesi, afet gönüllülerine eğitim verdi.
20.12.2023 - 12:31,
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Kocaeli'de afet gönüllülerine itfaiye personelleri tarafından eğitim verildi.

1999 yılında meydana gelen Gölcük ve Düzce depremleri sonrası kurulan Mahalle Afet Gönüllülerine, Kocaeli İtfaiyesi tarafından "iple erişim teknikleri eğitimi" verildi. İtfaiye Daire Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) personelleri tarafından verilen eğitimler, gönüllü katılımcıların çalışma saatleri gözetilerek akşam saatlerinde gerçekleştirildi.

Teorik ve pratik olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilen eğitimler İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmet binasının hemen arkasında bulunan KOBİTEM tesislerinde gerçekleştirildi. Eğitimlerde, halatlar ve düğümler, tırmanma ve iniş ekipmanı, iple erişim ekipmanı, istasyon kurulumu, sedye kullanımı başta olmak üzere birçok konuda teorik ve pratik bilgiler sunuldu. Eğitimler, merkezde yer alan yüksekte çalışma eğitim istasyonu kullanılarak gerçekleştirildi. Bu istasyonda kursiyerler, edindikleri bilgileri uygulama fırsatı da yakaladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kocaeli İtfaiyesi, afet gönüllülerine eğitim verdi. - Son Dakika


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