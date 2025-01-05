Kocaeli\'de Deniz Ulaşımında 551 Bin Yolcu Taşıdı

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Kocaeli'de deniz ulaşımında bu yıl 551 bin 349 yolcu taşıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kara ulaşımı dışında İzmit Körfezi'nde deniz ulaşım hizmeti de veriyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Deniz Ulaşım Müdürlüğünce 2 yolcu vapuru ve 4 yolcu motoru filosuyla İzmit 1 Mart İskelesi ile Gölcük, Değirmendere, Karamürsel, Derince, Tütünçiftlik, Yarımca ve Hereke İskeleleri arasında yolcu taşımacılığı yapılıyor. Darıca iskelesi ise yaz aylarında gezi için kullanılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen deniz ulaşımı hizmetinden 2024 yılı içerisinde 551 bin 349 yolcu yararlandı. Ayrıca yaz aylarında düzenlenen Büyük Ada ve mehtap gezilerine ise 7 bin 651 kişi katıldı. Yine son 1 yılda deniz ulaşımında 18 özel gezi yapıldı. - KOCAELİ