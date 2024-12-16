Kocaeli\'de Engelli Rampası ile Hayat Kolaylaşıyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğuştan bedensel ve zihinsel engelli Sultan Yıldırım'ın evinin önüne engelli rampası tasarladı. Kızının artık kolaylıkla dışarıya çıkabildiğini söyleyen baba, "Her gün bir saat kızımızı dışarıya çıkarıyoruz. Önceden sırtımda taşıyordum. Rampa sayesinde bu sorundan kurtulduk. Kızım şimdi gezmeyi çok seviyor" dedi.

Gebze'de ikamet eden doğuştan zihinsel engelli olan Sultan Yıldırım (28), ilerleyen kas zayıflığı nedeniyle zamanla yürüme kabiliyetini de kaybetti. Ailenin yaşadığı apartmanın girişinde bulunan merdiven, tekerlekli sandalye için uygun olmadığından dolayı Sultan Yıldırım dışarıya çıkamıyordu. Büyükşehir'den yardım isteyen aile, ekiplerin tasarladığı rampa sayesinde artık kolaylıkla dışarıya çıkabiliyor.

Rampanın hayatlarını kolaylaştırdığını ifade eden baba Recep Yıldırım, "Her gün bir saat kızımızı dışarıya çıkarıyoruz. Önceden sırtımda taşıyordum. Rampa sayesinde bu sorundan kurtulduk. Kızım şimdi gezmeyi çok seviyor" dedi.

Kızının hastalığı nedeniyle son 4 yıldır yürüyemediğini söyleyen Recep Yıldırım, "Tahir Başkanın engellilere olan hassasiyetini biliyorduk. Daha önce Gebze'de benzer örnekleri gördüğümüz için bizde başvuruda bulunduk" diye konuştu. Başvuru sonrası ekiplerin tespite geldiğini ve ivedilikle çözüm üretildiğini aktaran Yıldırım, rampa hizmetiyle kızının dışarıya ulaşımını kolaylaştırmasını sağlayan Başkan Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. - KOCAELİ