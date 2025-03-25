Kocaeli\'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş gerçekleştirdiği toplantıda, "Şiddete maruz kalan kadınlarımızı korumak, onlara sahip çıkmak ve devletimizin sağladığı imkanları onlar için seferber etmek en önemli görevlerden biri" dedi.

Şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesi ve uygulamadaki sorunların giderilmesi amacıyla Kocaeli Valiliğince 2025 yılının ilk toplantısı olan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komisyon Toplantısı gerçekleşti. Vali İlhami Aktaş başkanlığında yapılan toplantı, Karamürsel Alp Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kocaeli İl Eylem Planının 2024 yılı izleme sonuçlarının değerlendirmesi ve 2025 yılı planlama çalışmaları ve uygulamalar sırasında karşılaşılan sorunların görüşüldüğü toplantıda; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türk Kızılay Toplum Merkezi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından Kadın hizmetleri ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışma ve istatistiki veriler hakkında sunum gerçekleştirildi.

"Şiddete maruz kalan kadınlarımızı korumak en önemli görev"

Kocaeli genelinde kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik çalışmaların daha etkili ve kapsamlı şekilde sürdürüleceğini vurgulayan Vali İlhami Aktaş, "Şiddete maruz kalan kadınlarımızı korumak, onlara sahip çıkmak ve devletimizin sağladığı imkanları onlar için seferber etmek en önemli görevlerden biri" dedi.

Gerçekleştirilecek çalışma ve etkinliklerin istişare edilmesi, genel değerlendirmelerin yapılması ve ilgili kurumların görüş ve önerilerinin değerlendirilmesinin ardından toplantı sona erdi.

Katılım yoğun oldu

Toplantıya, Vali İlhami Aktaş'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Baro Başkanı Av. Kadir Caner Karakadılar, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İI Müdürü Kamil Tüylüoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Nagehan Malkoç, Kocaeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Yeliz Ünsoy, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve ilgili kurum yetkilileri ile komisyon üyeleri katıldı. - KOCAELİ