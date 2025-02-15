Kocaeli'de KARFEST Yoğun İlgiyle Başladı - Son Dakika
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Kocaeli'de KARFEST Yoğun İlgiyle Başladı

Kocaeli\'de KARFEST Yoğun İlgiyle Başladı

Kocaeli'de düzenlenen KARFEST, Kartepe Teleferiği Derbent istasyonuna yoğun ilgi gösteren vatandaşlar tarafından büyük bir katılım ile gerçekleştirilmeye başlandı. Etkinlik, şehir ve doğa manzarasıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu ile kış severlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

15.02.2025 12:51  Güncelleme: 12:53
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Kocaeli'de organize edilen KARFEST vatandaşların yoğun ilgisi ile başladı. Kartepe Teleferiği Derbent istasyonuna yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, şehir ve doğa manzarası ile KARFETS'in yapılacağı Kuzuyayla'ya çıkıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde organize edilen KARFEST, bu yıl da kış severlere muhteşem bir gün yaşatacak. 12.00 ile 21.00 saatleri arasında Kartepe Kuzuyayla'da düzenlenen KARFEST için tüm hazırlıklar günler öncesinden tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Kartepe Turizm Derneği, Kartepe Doğal Hayatı Koruma Kültür ve Turizm Derneği, Kartepe Görmeden Gitme Platformu ve Kavibu Derneği işbirliğiyle organize edilen etkinlikte herkes eğlenceye doyacak. Kartepe Dağ yolunda ulaşımın aksamaması için gerekli ulaşım koordinasyonu için planlamalar yapıldı. Dağ yolundan Kuzuyayla'ya ayrılan 3 kilometrekik yolun sapağından itibaren özel araçla çıkışa izin verilmiyor.

Kocaeli'den ve çevre illerden KARFEST'e kendi araçları ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz ring seferleri ile Kartepe Teleferiği Derbent İstasyonu'na giden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, büyükşehirin Derbent İstasyonu yanına inşa ettiği otoparkın bir bölümünü ücretsiz şekilde kullanabiliyor. Yoğun ilgi nedeniyle ücretsiz şekilde kullanılabilen otopark doldu. Kartepe Teleferiği ise yüzde 50 indirimli olarak vatandaşlara hizmet veriyor. Kocaelililer teleferiğe büyük ilgi göstererek Kuzuyayla'ya eşsiz doğa manzarası eşliğinde çıkıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de KARFEST Yoğun İlgiyle Başladı - Son Dakika

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