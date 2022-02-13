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Kocaeli'de spor yatırımları sürüyor - Son Dakika

Kocaeli'de spor yatırımları sürüyor

13.02.2022 11:54
Kocaeli'de spor yatırımları sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında toplam 17 yeni spor tesisini tamamlayarak hizmete açtı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında toplam 17 yeni spor tesisini tamamlayarak hizmete açtı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spor tesisi yatırımlarına devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde Büyükşehir Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından 2021 yılında spor salonu, stat ve yüzme havuzlarının bulunduğu 17 spor tesisi hizmete girdi. 2022 yılında da yapımı süren spor tesislerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli'de gerek yenileme gerekse yeni spor tesisi yapımına devam edilecek. - KOCAELİ

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, gençlik, Yüzme, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kocaeli'de spor yatırımları sürüyor - Son Dakika


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