Kocaeli'de TABİP Projesiyle Kekik Hasadı Başladı - Son Dakika
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Kocaeli'de TABİP Projesiyle Kekik Hasadı Başladı

Kocaeli\'de TABİP Projesiyle Kekik Hasadı Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen TABİP Projesi kapsamında, 37 hektar alanda yetiştirilen kekiklerin hasadına başlandı. Hasat, milli ve yerli imkanlarla üretilen aromatik bitki hasat makinesiyle gerçekleştiriliyor.

30.06.2024 10:00  Güncelleme: 10:01
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Kocaeli'de TABİP kapsamında 37 hektar alana dikilen ve elde edilen yağları ilaç, takviye gıda ve kozmetik sektöründe kullanılacak kekiklerin ilk hasadına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik edilen çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla 4 yıl önce hayata geçirilen "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" (TABİP) kapsamında, il genelinde yaklaşık 1140 dekar alanda biberiye, nane, melisa ve kekik toprakla buluşturuldu. Geçen yıl 37 hektar alanda dikilen ve olgunlaşan kekiklerin hasadına ise başlandı.

Kekik hasadı, insan gücüyle ve aynı zamanda tasarımı ve üretimi tamamen milli ve yerli imkanlarla Büyükşehir Belediyesince yaptırılan römork yüklemeli aromatik bitki hasat makinesiyle yapılıyor. İlk kez Kocaeli'de kullanılan makine sayesinde hasat, bitkilere zarar vermeden, seri olarak gerçekleştiriliyor.

Dikim yapılan alanlar sigortalandı

Büyükşehir Belediyesi Sekapark A.Ş'nin kontrolörlüğünde 5 üretim yılı boyunca tüm tarımsal faaliyetler, çiftçilere ait sertifikalandırma süreci, eğitimler ve saha uygulamalarının takibi, uluslararası standartlara uygun olarak organik bitki sertifikalandırma doğrultusunda yapılıyor. Fide dikimi gerçekleştirilen arazilerin, yıllık bitkisel ürün sigorta poliçeleri, Sekapark A.Ş. tarafından karşılanıyor. Proje doğrultusunda, Büyükşehir ziraat mühendisleri ve Sekapark A.Ş. teknik ekibi dikim yapılacak tarlalarda gerekli kontrolleri sağlarken, çiftçilere teknik konularda danışmanlık hizmeti de veriyor.

Büyükşehir Belediyesince yürütülen TABİP ile "sanayi kenti" Kocaeli, tıbbi ve aromatik bitki üreticiliğinin de merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Hasadı yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler, Büyükşehir'in kurduğu Distilasyon Merkezinde ve Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyon Tesisinde, katma değeri yüksek tarım ürünlerinden elde edilen uçucu yağlar; ilaç, takviye gıda ve kozmetik sektöründe kullanılıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de TABİP Projesiyle Kekik Hasadı Başladı - Son Dakika

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