Kocaeli'de Tekel Bayilerinin Zam Tepkisi: "Artık Para Kazanamıyoruz ve Batmaya Doğru Gidiyoruz" - Son Dakika
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Kocaeli'de Tekel Bayilerinin Zam Tepkisi: "Artık Para Kazanamıyoruz ve Batmaya Doğru Gidiyoruz"

28.05.2022 18:23
Kocaeli'de Tekel Bayilerinin Zam Tepkisi: "Artık Para Kazanamıyoruz ve Batmaya Doğru Gidiyoruz"

Alkol ve sigara ürünlerine yapılan yüzde 25 oranındaki ÖTV zammı, tekel bayi işletmelerinin tepkisini çekti. Kocaeli İzmit’te tekel bayi işleten Sidar Bozkurt, pek çok esnafın dünden beri dükkanlarını kapattığını belirterek, “Artık para kazanamıyoruz ve batmaya doğru gidiyoruz” dedi.

SEFA GARDİYANOĞLU

Alkol ve sigara ürünlerine yapılan yüzde 25 oranındaki ÖTV zammı, tekel bayi işletmelerinin tepkisini çekti. Kocaeli İzmit'te tekel bayi işleten Sidar Bozkurt, pek çok esnafın dünden beri dükkanlarını kapattığını belirterek, "Artık para kazanamıyoruz ve batmaya doğru gidiyoruz" dedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tekel bayi işletmeciliği yapan Sidar Bozkurt, alkol ve sigara ürünlerine gelen ÖTV zammına tepki gösterdi. ANKA Haber Ajansı'na yaşadıkları sıkıntıyı anlatan Bozkurt, şöyle konuştu:

"SERMAYEMİZ ERİYOR"

"Zamlardan dolayı mağdur oluyoruz. Her geçen gün sermayemiz eriyor. Yakıta zam geliyor, bize zam getiriyorlar, firmalar mal vermiyor. ÖTV zammından sonra bazı tedarikçilerimiz mal vermeyi durduruyor. Kendi stoklarını koruyorlar, ama bizim stoklarımız eriyor. Gazetelerde zam haberi yayınladıktan sonra bazı büyük marketler kendi elektronik sistemleriyle beraber zamları yansıtıp ürünlerini öyle satıyorlar. Bizde hala bir fiyat listesi olmadığından kendi ürünlerimizi eski fiyattan satmaya devam ediyoruz.

"ÇOĞU ESNAF ARKADAŞIMIZ DÜNDEN BERİ DÜKKANLARINI KAPATMIŞ DURUMDA"

Çoğu esnaf arkadaşımız dünden beri dükkanlarını kapatmış durumda. Hiç kimse bir şey satmıyor. Bu durumdan çok mağduruz ve aynı zamanda çok şikayetçiyiz. Artık para kazanamıyoruz ve batmaya doğru gidiyoruz. Bu zamlardan sonra halk sanki biz zam yapıyormuşuz gibi bize küfrediyor ve saldırıyor. Buradan yetkililere sesleniyorum, lütfen sesimizi duyun. Bu işe bir son verelim."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Tekel Bayilerinin Zam Tepkisi: 'Artık Para Kazanamıyoruz ve Batmaya Doğru Gidiyoruz' - Son Dakika


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