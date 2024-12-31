Koçarlı\'da Yılbaşı Öncesi İşletmelere Denetim

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Koçarlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi ilçede faaliyet gösteren işletmeleri denetledi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2025 yılına girerken halk sağlığını ve güvenliğini ön planda tutan yetkililer, restoranlardan marketlere kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren işletmeleri inceledi. İşletmelerin hijyen şartlarını, ürünlerin kalite standartlarını ve fiyat etiketi uygulamalarını kontrol eden Koçarlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri özellikle gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini ve saklama şatlarını titizlikle denetledi. Yetkililer, denetimlerin sadece yılbaşı öncesi değil yıl boyunca sürdürüleceğini belirterek vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. - AYDIN