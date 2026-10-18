Koçarlı Kaymakamı Taşkın, Robofest hazırlıklarını personelle değerlendirdi - Son Dakika
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Koçarlı Kaymakamı Taşkın, Robofest hazırlıklarını personelle değerlendirdi

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Koçarlı Kaymakamı Taşkın, Robofest hazırlıklarını personelle değerlendirdi
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde düzenlenecek Robofest Kodlama Yarışması ve Festivali öncesinde Kaymakam Ramazan Taşkın, personelle hazırlıkları değerlendirdi. Aydın ve Türkiye genelinden öğrencilerin katılımının beklendiği festivalde yürütülecek çalışmalar istişare edildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde düzenlenecek Robofest Kodlama Yarışması ve Festivali öncesinde hazırlıklar sürerken, Kaymakam Ramazan Taşkın organizasyonda görev alacak personelle bir araya geldi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesi, teknoloji ve kodlama alanında yeteneklerini sergilemek isteyen öğrencileri bir araya getirecek Robofest Kodlama Yarışması ve Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Aydın'ın yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerin katılımının beklendiği festival öncesinde hazırlık çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın, organizasyonda görev alacak personelle bir araya gelerek festival öncesinde yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Gerçekleştirilen toplantıda, organizasyonun hazırlık süreci ve yürütülecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Koçarlı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kaymakamımız Ramazan Taşkın, ilçemizde düzenlenecek olan, ilimiz ve ülkemizin dört bir yanından öğrencileri ağırlayan Robofest Kodlama Yarışması ve Festivali öncesinde görev alacak personelimizle bir araya geldi. Geleceğin teknoloji yıldızlarını ilçemizde ağırlayacak bu büyük organizasyon için yapılacak çalışmalar istişare edildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
TeknolojiEtkinlikTürkiyeKoçarlıEğitimAydınYerelSon Dakika

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