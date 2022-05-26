Koçarlı Robofest'te dereceye giren projeler belli oldu - Son Dakika
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Koçarlı Robofest'te dereceye giren projeler belli oldu

26.05.2022 17:27
Koçarlı Robofest'te dereceye giren projeler belli oldu

Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Aydın İl Geneli ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri arasında düzenlenen ve 3 gün süren Koçarlı Robofest Proje yarışması ödül töreni ile sona erdi.

Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Aydın İl Geneli ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri arasında düzenlenen ve 3 gün süren Koçarlı Robofest Proje yarışması ödül töreni ile sona erdi.

Koçarlı Vali Şenol Engin Spor Salonu'nda gerçekleşen Koçarlı Robofest Proje yarışmasına Kaymakam Ersin Tepeli, Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin 21. Yüzyıl becerilerine katkı sağlanması, algoritmik ve analitik düşünme becerilerinin desteklenmesi amacıyla Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 'Koçarlı Robofest' Robotik Kodlama Yarışması düzenlendi. 3 gün süren Koçarlı Robofest Robotik Kodlama Yarışması'na Aydın il genelinden Lise, Ortaokul ve İlkokul olmak üzere 18 okuldan, 17 öğretmen, 106 öğrenci projelerini sergilerken, 37 takım arasında gerçekleşen yarışmada ise dereceye giren projeler ödüllerini protokolün elinden aldı.

Her geçen gün ivme kazanan teknolojik gelişmeler, hayatımıza yenilikler ve değişiklikler katmaya devam ederken, uzun bir geçmişe sahip olan oyun teknolojileri, günümüz dünyasının önemli unsurlarından biri haline geldi. Bu alana yenilik katmak, oyun teknolojilerinin gelişimi hakkında farkındalık oluşturmak, oyun geliştirme alanına amatör bir ruhla merak duyan öğrencileri desteklemek amacıyla Koçarlı ilçesinde Aydın il geneli Robotik Kodlama Yarışması olarak oyun tasarımı yarışması ve çizgi izleyen robot yapımı yarışmaları düzenlendi.

Düzenlenen yarışmalarda ilkokul kategorisinde Osmanbükü Ekrem Çiftçi İlkokulu 2 takımı, Aydın Ticaret Odası İlkokulu dereceye girdi. Ortaokullar kategorisinde Koçarlı İmam Hatip Ortaokulu 3 takım olarak tüm madalyaları kazanırken, Liseler kategorisinde ise özel bir okul, Koçarlı Anadolu Lisesi ve Koçarlı Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi madalya almaya hak kazandı.

Dereceye giren öğrenciler ödüllerini protokol üyelerinin elinden alırken, Koçarlı Robofest Robotik Kodlama Yarışması toplu fotoğraf çekimi sonrası sona erdi. - AYDIN

Koçarlı Robofest'te dereceye giren projeler belli oldu
Koçarlı Robofest'te dereceye giren projeler belli oldu
Koçarlı Robofest'te dereceye giren projeler belli oldu
Koçarlı Robofest'te dereceye giren projeler belli oldu
Koçarlı Robofest'te dereceye giren projeler belli oldu
Koçarlı Robofest'te dereceye giren projeler belli oldu
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koçarlı Robofest'te dereceye giren projeler belli oldu - Son Dakika


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