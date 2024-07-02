Kocasinan Belediyesi, Asfalt Freze Aracıyla Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi, Asfalt Freze Aracıyla Çalışmalarını Sürdürüyor

Kocasinan Belediyesi, Asfalt Freze Aracıyla Çalışmalarını Sürdürüyor

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Kayseri'de ilk ve tek olan asfalt freze aracı ile freze çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Asfalt freze aracının Kayseri'de ilk defa gecen yıl Kocasinan sokaklarında hizmet vermeye başladığını hatırlatan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin her alanda yaptığı çalışmalarla örnek olduğunu söyledi.

02.07.2024 12:33  Güncelleme: 12:36
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Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Kayseri'de ilk ve tek olan asfalt freze aracı ile freze (ömrünü tamamlamış asfalt sökümü) çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Asfalt freze aracının Kayseri'de ilk defa gecen yıl Kocasinan sokaklarında hizmet vermeye başladığını hatırlatan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin her alanda yaptığı çalışmalarla örnek olduğunu söyledi.

Yaz mevsimi itibariyle asfalt, yol ve kaldırım çalışmalarını hızlandırdıklarına değinen Başkan Çolakbayrakdar, çevre dostu özelliğinin yanı sıra ömrünü tamamlamış asfaltın geri dönüşümüne büyük katkı sağlayan asfalt freze aracının Kayseri'de ilk defa Kocasinan sokaklarında hizmet verdiğini ifade etti.

"Hemşehrilerimize hak ettikleri yaşamı sunabilmenin gayreti ve heyecanı içindeyiz" diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Kocasinan'da daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gerekenleri yapıyoruz. Program dahilinde tüm mahallelerimizde değişim, dönüşüm çalışmaları hızla sürecek. Amacımız, Kocasinan sakinlerine yakışır bir ilçe hazırlayarak, vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde her türlü konforu hizmetlerine sunmaktır".

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'da ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak, yüksek standartlarda yol ve kaldırımları hizmete sunmak için çalışmaların aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi, Asfalt Freze Aracıyla Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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