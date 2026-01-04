Başkan Çolakbayrakdar: Türkiye'de ilklere imza atan çalışmalarla model oluyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Çolakbayrakdar: Türkiye'de ilklere imza atan çalışmalarla model oluyoruz"

Başkan Çolakbayrakdar: Türkiye\'de ilklere imza atan çalışmalarla model oluyoruz"
04.01.2026 10:59  Güncelleme: 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında başlattığı uygulama ile ilçe genelinde ikamet eden 548 çölyaklı aileye toplamda 8 bin 305 çölyak paketi dağıtarak sağlıklı beslenmelerine katkı sağlıyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye'de bu alanda örnek projelere imza attıklarını vurguladı.

Kocasinan Belediyesi; Türkiye'de ilk olan ve 2017 yılında başlattığı uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden 548 çölyaklı aileye 2025 yılında bin 405 koli, bugüne kadar ise toplam 8 bin 305 çölyak paketi dağıttı. Çölyaklılara yönelik yapılan ilk projelerle Türkiye'de diğer belediyelere örnek olduklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; çölyaklı ailelerin her zaman yanlarında olduklarını ve bu desteği Türkiye'de ilk olan "Glütensiz Kayseri Mutfağı" Projesi gibi yeni projelerle sürdürdüklerini söyledi.

Çölyak'ın hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle çölyaklı bireylerin sağlıklı beslenmelerine katkı sağladıklarını vurguladı. Ailelerde bulunan çölyaklı birey sayısı ve gelir durumuna göre düzenli olarak çölyak paketi dağıtımı yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak için hizmetler üretiyoruz. Bu çerçevede 2017 yılında ilk olarak başlattığımız ve Türkiye'de diğer belediyelere örnek olan uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden 548 çölyaklı aileye bugüne kadar 8 bin 305 çölyak paketi dağıttık. Ailelerde bulunan çölyaklı birey sayısı ve gelir durumuna göre düzenli olarak dağıtım yapıyoruz. 2017 yılında (66 kişi) 264 koli, 2018 yılında (132 kişi) 528 koli, 2019 yılında (174 kişi) bin 163 koli, 2020 yılında (182 kişi) 960 koli, 2021 yılında (190 kişi) 808 koli, 2022 yılında (203 kişi) 952 koli, 2023 yılında (218 kişi) 960 koli, 2024 yılında (307 kişi) bin 265 koli ve bu yıl ise (548 kişi) bin 405 koli olmak üzere toplam 8 bin 305 çölyak paketi verdik. Bu hizmetin gurur veren bir diğer tarafı, gerek şehrimizde gerekse ulusal manada Türkiye'mizde birçok belediyenin benzer organizasyonlar yapıyor olmasıdır. Kocasinan Belediyesi olarak alerjik hassasiyeti bulunan hemşehrilerimize destek oluyor ve özel olarak hazırlamış olduğumuz glütensiz ürün paketlerini çölyaklı ailelere ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra farklı projeler üretmeye çalışıyoruz. Bunlardan biri olan 'Glütensiz Kayseri Mutfağı' Projemiz, Türkiye'de ilk defa uygulanan bir modeldir. Kayseri'nin yöresel yemekleri; mantı, yağlama, nevzine, yağ mantısı ve erişte gibi ürünleri tesisimizde üretiyoruz. Kayseri mantısı gibi diğer ürünler, Türkiye'de sadece burada glütensiz şekilde yapılıyor. Bu da Kayseri ve Kocasinan adına gurur vericidir. Çölyak rahatsızlığı olanlar ve glütensiz yaşam biçimini tercih edenleri, rahatlıkla erişebilecekleri tesisimize bekliyoruz. Hem restoran hem de paket hizmeti verdiğimiz tesisimizde ürettiğimiz ürünleri, Türkiye'nin her bir tarafına ulaştırıyoruz. İnsanların hayatını kolaylaştırmak için belediyecilik faaliyetini yaptığımızı sözle söylerken, bu ve buna benzer tesisleri hayata geçirerek bir fiil sözlerimizin arkasında olduğumuzu ve hayata geçirdiğimizin ispatını göstermiş oluyoruz. Glüten hassasiyeti olan veya glütensiz ürünlerle beslenmeyi kendisine hayat biçimi haline getirmiş olan bütün hemşehrilerime hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi. Başkan Çolakbayrakdar sözlerini; "Çölyaklı ailelerimizin her zaman yanındayız. Bu vesileyle hemşehrilerime huzurlu, mutlu ve uzun ömürler dilerim" diyerek noktaladı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün hazırladığı glütensiz ürün paketlerinin içerisinde; kek unu, hamur işi unu, nişastalı karışım, kakaolu çıtır top, burgu makarna, spagetti, şehriye, köftelik bulgur, fındık ezmesi, portakallı mini kek ve susamlı çubuk kraker gibi glüten içermeyen yiyecekler bulunuyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Yerel Haberler, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: Türkiye'de ilklere imza atan çalışmalarla model oluyoruz' - Son Dakika

Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 04:56:47. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Çolakbayrakdar: Türkiye'de ilklere imza atan çalışmalarla model oluyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.