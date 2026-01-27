Başkan Çolakbayrakdar: "İsrafın önlenmesinde örnek olmayı sürdüreceğiz" - Son Dakika
Başkan Çolakbayrakdar: "İsrafın önlenmesinde örnek olmayı sürdüreceğiz"

Başkan Çolakbayrakdar: "İsrafın önlenmesinde örnek olmayı sürdüreceğiz"
27.01.2026 12:21  Güncelleme: 12:23
Kocasinan Belediyesi, 'Bayat Ekmek Kutuları' uygulaması ile ekmek israfını önleyerek binlerce kilogram ekmeği yeniden değerlendiriyor. 2019'dan bu yana uygulanan proje ile elde edilen ekmekler, besicilik yapan vatandaşlara ulaştırılıyor ve toplumda tasarruf bilinci teşvik ediliyor.

Kocasinan Belediyesi, çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirdiği 'Bayat Ekmek Kutuları' uygulamasıyla ekmek israfının önüne geçmeye devam ediyor. İlçe genelinde 2019 yılından bu yana yerleştirilen 506 adet Bayat Ekmek Kutusu sayesinde binlerce kilogram ekmek yeniden değerlendirilerek hem doğa korunuyor hem de besicilik yapan vatandaşlara destek sağlanıyor.

"Ekmek, sofralarımızın baş tacıdır"

Uygulamanın, alın terinin, bereketin ve paylaşmanın sembolü olan ekmeğe verilen değerin bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımızın temel gıda maddesi olan ekmek, sofralarımızın vazgeçilmezi ve baş tacıdır. İnancımızda ekmek, çok kıymetli bir nimet olarak kabul edilir. Bu nedenle israf edilmeden, ihtiyaç kadar tüketilmesini önemsiyoruz. 'Bayat Ekmek Kutuları' ile vermek istediğimiz temel mesaj; ekmeğin çöpe gitmemesi, bereketin korunmasıdır. Gayretimiz, israfın önüne geçmektir. İsrafsız bir belediye olarak, israfın önlenmesine yönelik tüm çalışmalara öncülük etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle nüfusun yoğun olduğu mahallelerde bulunan Bayat Ekmek Kutularını düzenli aralıklarla kontrol ederek biriken bayat ekmekleri topluyor. Toplanan ekmekler, besicilikle uğraşan vatandaşlara ulaştırılarak hayvan yemi olarak değerlendiriliyor. Uygulama sayesinde bir yıl içerisinde yaklaşık 4 bin 600 kilogram ekmeğin israf edilmesi önlenmiş oldu.

Öte yandan Bayat Ekmek Kutularının üzerinde yer alan 'Ekmek nimettir, ekmeğinizi israf etmeyin!', 'Ekmek tarlada çiftçinin, sofrada senin emeğin', 'Ye, iç ama israf etme' gibi mesajlarla vatandaşlarda farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Böylece yalnızca israf önlenmekle kalmıyor, aynı zamanda toplumda tasarruf ve sorumluluk bilinci de güçlendiriliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Ekmek, Bayat, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'İsrafın önlenmesinde örnek olmayı sürdüreceğiz' - Son Dakika

SON DAKİKA: Başkan Çolakbayrakdar: "İsrafın önlenmesinde örnek olmayı sürdüreceğiz" - Son Dakika
