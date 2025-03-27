Kocasinan\'da Mahalle İftarları Devam Ediyor

Farklı mahallelerde düzenlediği iftar programlarıyla vatandaşı aynı sofrada bir araya getiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu sefer de Erkilet Generalemir Mahallesi sakinleriyle birlikte iftar açtı. Ramazan ayında paylaşmanın önemine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, iftar vaktinin feyzini Kayserililerle yaşamanın huzur verici olduğunu belirtti.

Erkilet Generalemir Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra Kocasinan Belediyesi Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları ve bölge sakinleri katıldı. Başkan Çolakbayrakdar, iftar öncesinde masaları tek tek gezerek, bölge sakinlerine 'Hoş geldiniz' dedi ve kısa sohbetler gerçekleştirdi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen iftar programında konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan ayının sevincini, coşkusunu ve manevi havasını mahalle sakinleriyle yaşamanın önemli olduğunu vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, tüm vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik ettiğini belirterek, "Yaklaşan Ramazan Bayramı mübarek olsun. Önü rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bu güzel ayın artık sonlarına doğru yaklaşmaya başladık. Önümüzdeki günlerde hep beraber, inşallah sağlık, sıhhat içerisinde Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız. Şimdiden Bayramınız mübarek olsun. Çok şükür, ülkemizde ve şehrimizde Ramazan'ı bütün manevi atmosferiyle idrak ediyoruz. Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde geleneksel hale getirdiğimiz iftar programlarıyla vatandaşlarımızla birlikte oluyoruz. Yine bereketli bir iftar sofrasında sizlerle beraberiz. Bu birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun. Her daim böyle güzelliklerle Kocasinan'ımıza, Kayseri'mize ve Türkiye'mize huzurlu iftarlar yapmayı nasip eylesin. Mevlam, bu vatan topraklarında bayrağımızın gölgesinde özgür bir şekilde ezanımızı dinlerken nice nice bayramlar yapabilmeyi nasip etsin. Bu vesileyle hayırseverlerimize 'Rabbim hayırlı ve bereketli kazançlar versin' diye dualar ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi'nin on bir ayın sultanı Ramazan ayı ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde düzenlediği iftar programı, dualarla sona erdi. - KAYSERİ