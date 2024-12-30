Kocasinan'da Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi Kuruldu - Son Dakika
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Kocasinan'da Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi Kuruldu

Kocasinan\'da Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi Kuruldu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluşunu duyurarak, bu adımın Kocasinan'ı Türkiye'nin tarım üssü yapacağını söyledi. Proje ile çiftçilere ek gelir sağlanması ve tarımsal üretimin artırılması hedefleniyor.

30.12.2024 14:42  Güncelleme: 14:44
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın 2021 yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda duyurduğu Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müjdesi hayata geçirildi. Kayseri Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Kayseri Sera TDİOSB) kuruluşunda Kocasinan Belediyesi'nin kurucu üye olarak yer aldığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, bu önemli adımın Kocasinan'ı Türkiye'nin Tarım Üssü yapacağını söyledi.

Projeler ile Türkiye'ye model olduklarını ve uygulamalarla Kocasinan'ın tarımsal alanda büyük bir hamle yaşattıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar; yapılan yatırımlarla ilçe tarımının geliştirilmesi ve çiftçilerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını hedeflediklerini vurguladı. Hayata geçirdikleri çalışmalarla çiftçilere alternatif ürün çeşitleri sunduklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar; Kayseri'ye ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı hedeflediklerine dikkat çekerek, "Şehir merkezinde olmamıza rağmen Kayseri'de en fazla; ziraat ve tarımla uğraşan nüfusun yaşamış olduğu bölgeyiz. Bundan dolayı sanayi ve ticaret şehri gibi unvanları olan Kayseri, tarım şehri olarak da anılacaksa bu Kocasinan olmadan düşünülemez. İlçemiz ve şehrimizin potansiyeli bu anlamda çok yüksek. Şehrimizdeki üretilen tarımsal alandaki imalatın yüzde 20'sini Kocasinan bölgesindeki çiftçilerimiz yapmaktadır. Çiftçimiz zaten buğday, arpa, şekerpancarı, mısır, çavdar gibi ürünleri üretiyor. Bizim amacımız ürün çeşitliliğini artırarak, çiftçimize ek gelir sağlamaktır. Ardından şehrimizin, bölgemizin ekonomisine daha sonrasında ise makro ölçekte ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaktır. Bu çerçevede Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ile birlikte çeşitli projelere imza atıyoruz. Yeni ve farklı ürünler çiftçilerimize yeni bir endüstri, yeni bir gelir kapısı oldu. Yaptığımız yatırımlar ile değişik endüstri alanlarında şehrimizde yer alabilecek" ifadelerini kullandı. Tarımda yapılan projeler ve farklı üretim metotlarıyla kırsal kalkınma modeline öncülük ettiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; "Elmalı Mahallemizde bulunan jeotermal sıcak su kaynağıyla hayata geçirilen Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, tarımsal ve endüstriyel üretimi birleştirerek büyük bir dönüm noktası oluşturacaktır. Burada üretim ve endüstriyel üretim kadar, tarımsal üretimin de önemi büyüktür. Yıllardır uyguladığımız tarımsal üretim projeleri, Türkiye'ye model olmuştur. Bu projeyle, Kocasinan ve Kayseri'ye büyük bir değer kazandırmayı hedefliyoruz. Sera OSB, Kocasinan'ın tarımsal alanda büyük bir hamle yapmasını sağlayacak. Her zaman olduğu gibi çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz ve bu projeyle daha büyük tarımsal üretimin kapısını açacağız. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü' nün yaptığı çalışmalar sonucunda 635 metreden saniyede 70 litreye kadar çıkan sıcak suya ulaşıldı. Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Tarım Bölgesinde açılan sondaj kuyusunda 50-60 derece sıcaklık ve 70-80 saniye/litre debisiyle sıcak su çıkartılmaya başlandı. 1 milyon 237 bin metrekare alanı kapsayan Tarıma Dayalı Sera Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye tarımına ve özellikle de Kayseri tarımına büyük katkı sağlayacak. Yaklaşık 1.500 kişi istihdam edilecek ve bu istihdamın yüzde 75'i kadın işçilerden oluşacak. Elmalı ve çevresine de ekonomik anlamda büyük bir değer kazandıracak bu projeye yapılan toplam yatırım yaklaşık 5 milyar TL olarak belirlenmiş olup, bu rakam altyapı ve sanayi tesisleri yatırımlarını da kapsamaktadır. Kayseri'nin tarım alanındaki bu dev yatırımı, yerel kalkınma ve sürdürülebilir tarım açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan'da Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi Kuruldu - Son Dakika

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