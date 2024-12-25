Kokina Çiçeğine Yılbaşı Ilgisi

Yerel

Yılbaşı süslemelerinin simgesi haline gelen kokina çiçeği, Muğla'da bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Kırmızı meyveleri ve yeşil yapraklarıyla bu özel çiçekte, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte satışlar arttı.

Muğla'nın çiçek pazarlarında kokina çiçeği bu yıl da rağbet görüyor. Çiçekçi esnafı, kokinanın yalnızca estetik görüntüsüyle değil, dayanıklılığıyla da öne çıktığını ifade ediyor. Uzun süre bozulmadan kalabilen kokina çiçeği, hem ev süslemelerinde hem de hediye olarak popülerliğini artırıyor.

Muğla'da çiçekçilik yapan Şuayip Gül, "Kokina, yılbaşı dilek çiçeği olarak bilinir. İnsanlar yeni yılda ev ya da araba sahibi olmak gibi dileklerini tutarak bu çiçeği alıyor. Satışlarımız her yıl olduğu gibi bu yıl da oldukça iyi" diye konuştu. - MUĞLA