Kokina Çiçeklerine Yeni Yıl İlginci

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Kırmızı tomurcukları ve yeşil yapraklarıyla çiçekçilerin raflarında yerlerini alan, halk arasında ise bereket ve şans getirdiğine inanılan kokina çiçekleri yeni yıl dolayısıyla yok satıyor.

Son yıllarda sosyal medyada popüler hale gelen kokina çiçekleri, yılın son günlerinde çiçekçilerin en çok satan ürünleri arasında ilk sıraya çıktı. Kokina, özellikle sevgililerin ve eşlerin en çok talep ettiği çiçek türü olarak rağbet görürken, şansını artırmak isteyenlerin de gözdesi haline geldi. Yeşil yaprakların arasına bağlanan kırmızı 'silcan' meyveleriyle oldukça meşakkatli şekilde hazırlanan bu özel çiçek, yeni yılı umutla karşılamak isteyenlerin tercihi oluyor.

3 farklı bölgeden toplanan 2 ayrı bitki birleştiriliyor

Balıkesir Edremit'te 19 yıldır çiçekçilik yapan Tayfun Çetin, kokina çiçeklerine olan ilgiyi şu sözlerle anlattı:

"Yeni yılla birlikte kokina furyası başlıyor. Aralık ayının başlamasıyla ocak ayının sonuna kadar devam edebiliyor. Kokinanın değişik, mistik bir geçmişi var. Yaklaşık 25-30 yıldır Türkiye'de uğur getirdiğine inanılıyor. Kokina normalde Marmara bölgesinde yetişen bir diken türü, yöresel isimleri değişebiliyor. Üzerindeki kırmızı meyveler ise Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde yetişiyor. Daha sonra bu iki bitki emek insanları tarafından kırmızı iplerle bir araya getiriliyor."

Kokinanın her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördüğünü ve stokların yeni yıla girmeden tükendiğini aktaran Çetin, "İnsanlar, kokinaları yalın olarak da alabiliyorlar. Biz de üzerine kullandığımız aksesuarlarla kokinaya birazcık daha hareket katıyor, değişik güzel buketler yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Balıkesir'de çiçekçiler, yeni yıl öncesi kokina bulmak isteyenlerin acele etmesi gerektiğini vurgularken, talebin her geçen yıl arttığını da ifade ediyor. - BALIKESİR