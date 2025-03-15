Köln'de Alevi Katliamı Protestosu - Son Dakika
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Köln'de Alevi Katliamı Protestosu

Alevi toplumu, Suriye'deki Alevi katliamlarına karşı Almanya'da büyük bir miting düzenledi.

15.03.2025 23:20
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Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Avrupa'daki Alevi toplumları, Almanya'nın Köln kentinde Suriye'deki Alevilere yönelik katliamları büyük bir miting düzenleyerek protesto etti.

Almanya'nın Köln kentinde, Avrupa'daki Alevi toplumları tarafından Suriye'deki Alevilere yönelik katliamlara karşı büyük bir miting düzenlendi. Heumarkt Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Avrupa'nın dört bir yanından on binlerce kişi katıldı.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK), Avrupa Demokratik Alevi Federasyonu (FEDA) ve Avrupa Arap Alevileri Federasyonu'nun (AAAF) öncülüğünde düzenlenen "Suriye'de Alevi Katliamına Dur De!" mitingine Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, CHP Hatay Milletvekili Servet Muallaoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Almanya Federasyon Başkanı Özgür Uçma, Arap Alevi Birlikleri Federasyon Başkanı ve siyasi parti temsilcileri de destek verdi.

Soykırıma sessiz kalınmamalıdır

Mitingde yapılan konuşmalarda, tüm insanların etnik kimliği, dini veya kökeni fark etmeksizin yaşama, güvenlik ve onur hakkına sahip olduğu vurgulandı. Suriye'deki halkların korunması gerektiği belirtilerek, etnik ve dinsel farklılıklara dayalı ayrımcılık ve adaletsizliklerin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Miting sırasında yapılan çağrılarda, insan hakları ihlallerine karşı sessiz kalınmaması gerektiği belirtilerek, "Adalet, barış ve insanlık için sesimizi yükselteceğiz" denildi. Ayrıca, Suriye'de yaşanan insanlık suçlarına dikkat çekilerek, duyarlı bireylerin ve uluslararası toplumun bu zulme karşı harekete geçmesi istendi.

Sloganlarla protesto yapıldı

Miting boyunca, "Aleviler katledilemez!", "21. yüzyılda katillere duyurulur", "Aleviler artık sessiz kalmayacak" sloganları atılarak uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunuldu. Konuşmacılar, Suriye'deki katliamların derhal sona erdirilmesi için küresel dayanışma gerektiğini vurguladı.

Siyasi temsilcilerden destek

AP Parlamentosu Sol Parti üyesi Alev Özlem Demirel, Suriye'deki vahşete sessiz kalınamayacağını belirterek, "Suriye'de olup bitenler karşısında sessiz kalmamız mümkün değil. Alevilere yönelik bu saldırılar derhal durdurulmalıdır. Bu yalnızca Alevi toplumunun değil, hepimizin davasıdır" dedi.

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) Başkanı Hüseyin Mat ise Alevilerin tarih boyunca baskı ve katliamlara maruz kaldığını hatırlatarak, bu zulmün sona ermesi gerektiğini belirtti. Mitingde konuşan Hatay Alevi Toplumu (HAT) Başkanı Murat Yaşık ise Suriye'de Aleviler, Dürziler ve diğer azınlıkların hayatta kalma mücadelesi verdiğini ifade ederek, "Bu saldırılar basit bir rejim karşıtı mücadele değil, etnik ve mezhepsel bir imha kampanyasının parçasıdır" dedi.

Konuşmacılar, tüm insan hakları savunucularını, Alevilere yönelik zulmün sona erdirilmesi için seslerini yükseltmeye çağırdı. Miting, "Zulme karşı sessiz kalma" mesajı ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Köln'de Alevi Katliamı Protestosu - Son Dakika

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