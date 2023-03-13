Kolonları patlayan pasajın yöneticisi: "Ben binada tehlike görmüyorum"

Bakırköy Yeşilköy'de bulunan onlarca iş yeri ve dairenin bulunduğu Canik Pasajı'nın kolonlarının hasar gördüğü ortaya çıktı. Pasajın yönetim kurulu başkanı Mümin Uzun ise "Belediye başkanı ile görüştük, anlaşmaya çalışıyoruz. Ben şahsen binada bir tehlike görmüyorum, olsa ilk ben boşaltırım" dedi.

Ülkemizde yaşanan son deprem felaketinin ardından tüm gözler İstanbul'a çevrilmişken, Bakırköy Yeşilköy'de bulunan bir pasajda ortaya çıkan görüntüler dehşete düşürdü. İçerisinde onlarca iş yeri ve dairenin bulunduğu 1979 yılında inşa edilen Canik Pasajı'nın kolonlarında betonların parçalandığı ve demirlerin çürüyerek yerinden çıktığı görüldü. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından pasajda bulunan iş yeri sahipleri ve daire sahiplerinden bir kısım temsilci durumu belediye yetkililerine bildirdi. Belediye yetkilileri iş yeri sahipleri ve daire sahiplerinin anlaşması durumunda kendilerine yardımcı olunacağını bildirdi. Büyük tehlikenin yaşandığı pasajda şu anda büyük bir belirsizlik yaşanırken, iş yeri sahipleri ve daire sahipleri anlaşmaya çalışıyor.

"Pasajda herhangi bir tehlike görmüyorum"

Pasajın yönetim kurulu başkanı olan Mümin Uzun görüntülere bakıldığında büyük bir tehlike olduğu görünse de kendisinin binada herhangi bir tehlike görmediğini, aksi halde ilk kendisinin pasajı boşaltacağını belirterek, "Sosyal ve ulusal medyada yer alan pasaj hakkında yıkım kararı yok. Belediye başkanı ile ilgili bu konuyu görüştük. Bize öyle bir şey olmadığını söyledi. Biz duyunca panikleyip bir heyet ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na gittik. Durumu anlattık. Başkan, dükkan sahiplerinin anlaşması gerektiğini ve bizi de mağdur etmeyeceğini söyledi. Taahhüt ederim demiyor ama söz veririm diyor. Anlaşma sağlamak için imzalar toplandı. Esnaf arkadaşlar hep birlikte anlaşıp binayı öyle yıktıralım diyor. Anlaşmadan yıkılırsa burası 10 yıl bu şekilde kalır diye endişe içerisindeler. Bina 1979'da yapılmış. Sadece kolonlara bakarsak çok endişe yaşatıyor. Bina perde beton üzerine yapılmış. Herhangi bir sarsıntı, deprem bile hissetmedik. Ben binada tehlike görmüyorum. Görseydim hemen çıkardım buradan" dedi.

Pasajda esnaflık yapan Faruk Arslan ise esnafın yıkım nedeniyle mağdur olacağını belirterek, "Pasaj yıkılacak diye bir söylenti var ama aynı zamanda burada 60-70 tane esnafın da mağduriyeti var. Güçlendirilebiliyorsa güçlendirilsin. Aşağıda bulunan kolonların bazıları korezyona uğramış. Bence tamir edilebilir. Pasajın belli bir kısmı toprak zemin üzerine oturtulmuştur. Daha önce meydana gelen 1999 depreminde de buradaydım. Binada herhangi olumsuz bir durumda karşı karşıya gelmedim. Ben kiracıyım anlaşmayı mal sahipleriyle sağlayacaklar. Burada yaygara çıkarıp insanların mallarını ucuza almak istiyorlar. Yetkililer ne karar verirse odur" şeklinde konuştu. - İSTANBUL