Komeksepeti.com'un ilk mağazası Ormanya'da hizmete girdi - Son Dakika

Komeksepeti.com'un ilk store mağazası, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da hizmete girdi.

15 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen toplantıyla tanıtılan ve erişime açılan Komeksepeti.com'un, Ormanya'da store mağazası hizmete alındı. Ormanya Komeksepeti Store Mağazası'nın hizmete alınma törenine katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, el emeği göz nuru birbirinden güzel ürünleri üreten KO-MEK kursiyerleri ve alışverişe gelen vatandaşlarla sohbet ederek, hizmete alınan mağazadan ilk alışverişi kendi yaptı. Büyükakın, 8 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla KO-MEK kursiyerlerine ve Ormanya'ya gelen annelere, eşi Figen Büyükakın ile birlikte karanfil takdim etti.

"Satış yapanların yüzde 99'u kadınlardan oluşuyor"

Programda konuşan Başkan Büyükakın, "Herkesin sanal marketini açmasının mümkün olmadığını bildiğimizden dolayı kadınlarımız için sanal market açmak istedik. SEKA Park şirketimiz KO-MEK Sepeti web adresini satın aldı. 400 hanım kardeşimiz 8 binin üzerinde satış gerçekleştirdi. Üretim sadece Kocaeli'de yapılanlar olarak kısıtlıydı. Şimdi ise Komeksepeti.com'da tüm Türkiye'den vatandaşlarımız ürünlerini satabilecek. Yani böylelikle KO-MEK Sepetini ülke genelinde hizmete sunuyor. KO-MEK Sepeti'nde ürünü satın alınanlar sadece Kocaelili hanımefendiler olmayacak. Buradan yapılan satışlarda 220 bin TL'ye kadar vergi muafiyeti sağlanıyor. Satış yapanların yüzde 99'u kadınlardan oluşuyor" diye konuştu.

"İyi ki varsınız"

Programda söz alan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise "Kocaeli'mizin turizm merkezinde Kartepe'mizin en büyük turizm lokasyonunda sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. İyi ki varsınız. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Maharetlerinizi çok iyi biliyoruz. Maharetlerinizi her zaman sergilediğinizi çok iyi biliyoruz. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

"Artık ürünlerimizi Ormanya mağazasında"

Ürünlerini KO-MEK Sepeti üzerinden satışa sunan ve aynı zamanda kursiyer olan Merve Dülgeroğlu, "Anne ve anne adaylarının Anneler Günü'nü kutluyorum. Uzun yıllar önce KO-MEK'e kursiyer olarak başladım. Birçok ürün yaptım. Ardından KO-MEK Sepeti ile tanıştım. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ediyorum. Artık ürünlerimiz Ormanya mağazasında" şeklinde konuştu. - KOCAELİ