Konak'ta Dostluk ve Kardeşlik Festivali - Son Dakika
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Konak'ta Dostluk ve Kardeşlik Festivali

16.05.2022 11:59

Konak Belediyesi’nin Özgün Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’yle birlikte bu yıl ilkini düzenlediği Uluslararası Dostluk ve Kardeşlik Festivali, Alsancak’ta renkli gösterilere sahne oldu. Azerbaycan’ın konuk ülke olduğu festivalde Azerbaycanlı sanatçı Zümrüd Mammadova sahne aldı.

Konak Belediyesi'nin Özgün Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'yle birlikte bu yıl ilkini düzenlediği Uluslararası Dostluk ve Kardeşlik Festivali, Alsancak'ta renkli gösterilere sahne oldu. Azerbaycan'ın konuk ülke olduğu festivalde Azerbaycanlı sanatçı Zümrüd Mammadova sahne aldı.

Konak Belediyesi'nin Özgün Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'yle birlikte düzenlediği Uluslararası Dostluk ve Kardeşlik Festivali, Alsancak'ta yapıldı. Alsancak Vapur İskelesi'nin yanında kurulan alandaki festival, birbirinden renkli gösterilere sahne oldu. İlki bu yıl düzenlenen ve Azerbaycan'ın konuk ülke olarak katıldığı festival, Konak'ta kardeşlik rüzgarları estirdi.

RENKLİ GÖSTERİLER BÜYÜLEDİ

Festival, Özgün Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin skeç gösterisiyle başladı. Ardından derneğin Yıldızlar Grubu sahneye çıktı. Daha sonra da Özgün Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin Zeybek gösterisi ile İzmir Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin Üsküp yöresi halk oyunları gösterisi sahnelendi.

Azerbaycanlı sanatçı Sabina Urfan ve Alp Murat Alper'in müzik dinletisi büyük beğeni topladı. Festival, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den gelen Aysel Dans Grubu'nun gösterisiyle devam etti. 14-15 yaşlarında 16 çocuk ve 9 yetişkin olmak üzere 25 kişiden oluşan grup, geleneksel halk oyunları gösterilerini sahneledi. Özgün Halk Dansları Topluluğu'nun gösterilerinin ardından Urfan ve Alper bir kez daha sahne aldı.

HEDEF GELENEKSEL HALE GETİRMEK

Her yıl farklı ülkelerin katılımıyla geleneksel hale getirilmesi planlanan festival Azerbaycanlı sanatçı Zümrüd Mammadova'nın konseriyle sona erdi.

Bergama Halk Dansları ve Manisa Halk Dansları gruplarının gösterileriyle de renklenen festivalde İzmir Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı ve Konak Belediye Meclisi Üyesi Ozan Ali İlgazi, Özgün Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Doğuş Simekli, Azerbaycan Aysel Dans Grubu Başkanı İrada Aliyeva, sanatçılar Mammadova, Urfan, Alper ile Konak Uluslararası Dostluk ve Kardeşlik Festivali koordinatörlerinden Azize Simekli ve Dilay Demirpolat'a, Proje Koreografı Binay Kehya'ya teşekkür plaketleri verildi.

Konak'ta Dostluk ve Kardeşlik Festivali
Konak'ta Dostluk ve Kardeşlik Festivali
Konak'ta Dostluk ve Kardeşlik Festivali
Konak'ta Dostluk ve Kardeşlik Festivali

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Konak Belediyesi, Togo Cumhuriyeti, Azerbaycan, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Konak'ta Dostluk ve Kardeşlik Festivali - Son Dakika


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