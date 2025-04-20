Konteyner Kentte Tansiyon Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Konteyner Kentte Tansiyon Yükseldi

Geniş Video İzle

Elazığ'da konteyner kent sakinleri, tahliye isteğine tepki gösterdi; 79 yaşındaki İncel hastaneye kaldırıldı.

20.04.2025 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ELAZIĞ) - Elazığ Valiliği, 250 konteynerin bulunduğu Kırklar Mahallesi Konteyner Kent sakinlerinden konteynerları boşaltmalarını istedi. Tahliye yazısının ardından 79 yaşındaki İbrahim Hakkı İncel fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Konteyner kent sakinleri tarafından hastaneye kaldırılan İncel yoğun bakıma alındı. İncel'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Elazığ'da meydana gelen 2020 depremi, ardından 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzedelerden yaşadıkları konteyner kenti boşaltmaları istendi. Gelir kaynakları olmadığını belirten depremzedeler ev kiralama imkanları olmadığını belirterek, duruma tepki gösterdi.

Konteyner kent sakinlerinden Müzehher Mutlu, sağlık durumu ciddiyetini koruyan İbrahim Hakkı İncel'in konteyner kentlerden çıkarılmak istenmelerine üzüldüğü için fenalaştığını söyledi. İncel'in sağlık durumundan endişe ettiklerini belirten Mutlu, şunları söyledi:

"İki gün önce konteynerkentten çıkarılmamız için kağıtlar geldi. Kapı kapı gezdiler imzalamamız için. Çoğu imzalamadı. Çünkü gidecek yerleri yok bu insanların. Kira ödeyecek durumları yok. Hepsinin asgari ücretin çok altında maaşları var. Burada yaşayan komşumuz İbrahim Hakkı İncel abimiz, dün AFAD görevlileri imzayı atmadığımız için polis, zabıta ve AFAD yetkilileriyle geldiler. Bu gözdağı idi. İnsanları korkutmak için geldiler. bunun farkındayız biz. Komşumuz İbrahim Hakkı İncel, AFAD yetkilileri ile görüştü. Zaten kendisi cihaza bağlı yaşıyor. Üzülüyor, çok üzülüp içerleniyor. Sonrasında fenalaşıyor. Ambulans çağırıyorlar. Şu an yoğun bakıma alındı.

"Sesimizi duymadılar"

Bütün bunlar vebaldir. Biz hakkımızı Allah'a bıraktık. Bahsi geçen Hakkı abimiz yıllardır CİMER'e yazılar yazdı. elimizde sayfa sayfa yazdığı yazılar var. Hep dedi ki 'devlet büyüklerimiz duyacak sesimizi.' Hiçbir şekilde duymadılar. Cevap da yazmadılar. Şunu hiç anlayamadılar. Burada yaşayan insanların hiçbiri bu konteynerlerde yaşamak istemiyorlar. Keyfinden de yaşamıyorlar. Hepimiz bu konteyner kentlere mahkum kalmışız. Çocuklarımız ev ortamını unuttu. Çünkü hiç birimiz kira ödeyecek durumda değiliz. biz bunu anlatamadık. Bu kadar baskıya, bunca zulüme sessiz kalıyorsak demek ki başka çaremiz yok. Biz bunu yıllardır anlatamadık. Aldıkları veballe yaşasınlar."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Elazığ Valiliği, İnsan Hakları, Tansiyon, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Elazığ, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konteyner Kentte Tansiyon Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak Birinde KPSS şartı da yok İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak! Birinde KPSS şartı da yok
Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti
Fidan Gül’ün ifadesi ortalığı karıştırdı Tutuklu başkandan jet açıklama Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama
Bir il daha demiryoluna kavuşuyor Bir il daha demiryoluna kavuşuyor
Karsu anne oldu İşte bebeğine verdiği isim Karsu anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim
Ekipler bile şaşırdı Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı Ekipler bile şaşırdı! Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı
Eskişehir’de kayda alındı Sokak düğününde skandal görüntü Eskişehir'de kayda alındı! Sokak düğününde skandal görüntü
Fenerbahçe’de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız
Bakanlık bir markayı daha ifşa etti Satılması artık yasak Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak

21:42 Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
21:17 Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
21:00 Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
19:52 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü İşte saldırının görüntüleri Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri
18:19 Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
14:41 Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis’i azarladı Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis'i azarladı
14:36 Arda Güler son sırada Real Madrid’i karıştıracak liste açıklandı Arda Güler son sırada! Real Madrid'i karıştıracak liste açıklandı
14:35 Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ’ın ifadesi ortaya çıktı Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı
14:31 Trafik kazası geçiren Berk Atan’ın sağlık durumu hakkında yeni haber Trafik kazası geçiren Berk Atan'ın sağlık durumu hakkında yeni haber
14:17 Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
13:57 Zirai don hangi ürünleri vurdu Bakan Yumaklı ’’İlk kez açıklıyorum’’ diyerek tek tek saydı Zirai don hangi ürünleri vurdu? Bakan Yumaklı ''İlk kez açıklıyorum'' diyerek tek tek saydı
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 21:56:19. #7.12#
SON DAKİKA: Konteyner Kentte Tansiyon Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement