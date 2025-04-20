Konteyner Kentte Tansiyon Yükseldi

(ELAZIĞ) - Elazığ Valiliği, 250 konteynerin bulunduğu Kırklar Mahallesi Konteyner Kent sakinlerinden konteynerları boşaltmalarını istedi. Tahliye yazısının ardından 79 yaşındaki İbrahim Hakkı İncel fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Konteyner kent sakinleri tarafından hastaneye kaldırılan İncel yoğun bakıma alındı. İncel'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Elazığ'da meydana gelen 2020 depremi, ardından 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzedelerden yaşadıkları konteyner kenti boşaltmaları istendi. Gelir kaynakları olmadığını belirten depremzedeler ev kiralama imkanları olmadığını belirterek, duruma tepki gösterdi.

Konteyner kent sakinlerinden Müzehher Mutlu, sağlık durumu ciddiyetini koruyan İbrahim Hakkı İncel'in konteyner kentlerden çıkarılmak istenmelerine üzüldüğü için fenalaştığını söyledi. İncel'in sağlık durumundan endişe ettiklerini belirten Mutlu, şunları söyledi:

"İki gün önce konteynerkentten çıkarılmamız için kağıtlar geldi. Kapı kapı gezdiler imzalamamız için. Çoğu imzalamadı. Çünkü gidecek yerleri yok bu insanların. Kira ödeyecek durumları yok. Hepsinin asgari ücretin çok altında maaşları var. Burada yaşayan komşumuz İbrahim Hakkı İncel abimiz, dün AFAD görevlileri imzayı atmadığımız için polis, zabıta ve AFAD yetkilileriyle geldiler. Bu gözdağı idi. İnsanları korkutmak için geldiler. bunun farkındayız biz. Komşumuz İbrahim Hakkı İncel, AFAD yetkilileri ile görüştü. Zaten kendisi cihaza bağlı yaşıyor. Üzülüyor, çok üzülüp içerleniyor. Sonrasında fenalaşıyor. Ambulans çağırıyorlar. Şu an yoğun bakıma alındı.

"Sesimizi duymadılar"

Bütün bunlar vebaldir. Biz hakkımızı Allah'a bıraktık. Bahsi geçen Hakkı abimiz yıllardır CİMER'e yazılar yazdı. elimizde sayfa sayfa yazdığı yazılar var. Hep dedi ki 'devlet büyüklerimiz duyacak sesimizi.' Hiçbir şekilde duymadılar. Cevap da yazmadılar. Şunu hiç anlayamadılar. Burada yaşayan insanların hiçbiri bu konteynerlerde yaşamak istemiyorlar. Keyfinden de yaşamıyorlar. Hepimiz bu konteyner kentlere mahkum kalmışız. Çocuklarımız ev ortamını unuttu. Çünkü hiç birimiz kira ödeyecek durumda değiliz. biz bunu anlatamadık. Bu kadar baskıya, bunca zulüme sessiz kalıyorsak demek ki başka çaremiz yok. Biz bunu yıllardır anlatamadık. Aldıkları veballe yaşasınlar."