Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil uçuruma yuvarlandı ve 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

24.05.2024 22:58
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Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı 3 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi- Berke Barajı yolunda Çotlu köyü Kırkgöz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinde seyreden Ramazan K. idaresindeki 80 AFU 920 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil, yol kenarında bulunan uçurumdan uçtu. Ağaçlık alana uçan otomobil, ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü Ramazan K. ile 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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