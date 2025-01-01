Konya'da 2025'in İlk Bebeği Zümra Dünyaya Geldi - Son Dakika
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Konya'da 2025'in İlk Bebeği Zümra Dünyaya Geldi

Konya\'da 2025\'in İlk Bebeği Zümra Dünyaya Geldi

Konya'da Zümra bebek, 2025'in ilk dakikalarında 3 kg 250 gr olarak doğdu. Vali hediyelerle ziyaret etti.

01.01.2025 01:17
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Konya'da 2025 yılının ilk bebeği 3 kilo 250 gram olarak dünyaya gelen "Zümra" bebek oldu. Bebeği görevde olan uzman çavuş babasına Konya Valisi İbrahim Akın görüntülü arayarak gösterdi.

Konya'da Rukiye ve Emre Yorgancı çifti, ikinci çocukları olan Zümra bebeğe 2025 yılının ilk dakikalarında kavuştu. Zümra bebek, Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde saat 00.01'de normal doğumla 3 kilo 250 gram ağırlığında dünyaya geldi. Bebeği Adana'da görevde olan uzman çavuş babasına Konya Valisi İbrahim Akın görüntülü arayarak gösterdi.

Vali Akın, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ile birlikte yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen Zümra bebeği ve annesini ziyaret ederek, anne ve bebeğe hediye verdi. Akın, Zümra bebeğe ve ailesine sağlık, sıhhat dileyerek, Sağlık Müdürlüğüne, hastane yönetimine, hekimlere teşekkür etti, 2025 yılının huzur ve istikrar yılı olmasını temenni etti. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'da 2025'in İlk Bebeği Zümra Dünyaya Geldi - Son Dakika

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