Konya'da CHP Ön Seçiminde Yoğun Katılım

Haber: Taner ÖZAY

(KONYA) - Konya'da vatandaşlar, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere yaptığı ön seçimde oy kullanmak için sandık başına gitti. CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, "Partili olmayan yurttaşların binalarımızı tık nefes doldurduğu bir manzara var. Vatandaşın bu tepkisini iktidarın görmesini ve yargıyı bir aparat gibi kullanmayı bırakmasını temenni ediyoruz" dedi.

Hakkında tutuklama kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı için vatandaşlar Konya'daki CHP il binasında kurulan sandıklarda oylarını kullandı. Katılımın yoğun olduğu gözlemlendi.

CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, "Yurttaşlarımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na yargı eliyle siyaset yasağı getiren bu tavrı protesto ediyor. Yurttaşlarımızın ciddi bir şekilde refleks gösterdiğini ve partililerin neredeyse tamamına yakının oy kullanmaya geldiğini daha çok partili olmayan yurttaşların binalarımızı tık nefes doldurduğu bir manzara var. Vatandaşın bu tepkisini iktidarın görmesini ve yargıyı bir aparat gibi kullanmayı bırakmasını temenni ediyoruz" dedi.

Oy vermeye gelen bir vatandaş ise "Sadece CHP olarak değerlendirmeden gerçekten seçme ve seçilme hakkımızın elimizden alındığını düşündüğümden dolayı buradayım. Bunun için demokratik hakkım olan oyumu kullandım" diye konuştu.

Oy kullanmaya gelen başka bir vatandaş ise "Kadınlar ve gençler ayaktalar Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Biz kadınlar başladığımız işin sonunu getiririz. O nedenle ben kadın arkadaşlarımıza ve gençlere güveniyorum hepimiz mücadelede varız. Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapıncaya kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerine yer verdi.