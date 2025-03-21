Konya'da Down Sendromlular Günü Kutlandı - Son Dakika
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Konya'da Down Sendromlular Günü Kutlandı

Konya\'da Down Sendromlular Günü Kutlandı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve diğer yetkililer, Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi'ni ziyaret ederek özel çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Ziyarette, dezavantajlı bireylerin topluma kazandırılması için gerçekleştirilen projeler konuşuldu.

21.03.2025 18:10  Güncelleme: 18:26
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi'ni (DOSD) ziyaret etti.

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla gerçekleşen ziyaret esnasında merkezdeki özel çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Altay, İl Başkanı Özgökçen ve Başkan Kavuş, çocukların mutluluğuna ortak oldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunarak, Konya belediyeleri olarak dezavantajlı bireylerin topluma kazandırılmasıyla ilgili projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Gördüğümüz ortamdan çok büyük bir mutluluk duyduk"

Meram Belediyesi'nin hayata geçirdiği DOSD kampüsünde özel çocuklarla birlikte olduklarını kaydeden Başkan Altay, "Bir vakıfla birlikte yürüttükleri proje kapsamında down sendromlu vatandaşlarımızın topluma entegre edilmesi ile ilgili gayret ve çaba içerisindeler. Mekansal olarak Konya'ya yakışır bir tesis oldu. Ayrıca küçük yaştan başlayarak çocukların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, topluma entegre oldukları eğitimler veriliyor. Gördüğümüz ortamdan, çok büyük bir mutluluk duyduk. Özellikle çocukların sevinci ve mutluluğu burada yapılan işin ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu bir kez daha gösteriyor" dedi.

"Konya örnek iş birliklerine imza atan bir şehir"

Engelli ve dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını giderme konusunda birlikte çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Altay, şöyle devam etti: "DOSD Vakfında çalışan tüm görevlilere de teşekkür ediyorum. Bu işler zahmetli, meşakkatli işler ama belediyemize işletme konusunda destek oluyorlar. Konya bu manada da örnek iş birliklerine imza atan bir şehir. Bir yandan ilçe belediyemiz, bir taraftan vakfımız, hayırseverlerin eliyle vatandaşlarımızın çocuklarımızın iyi eğitim alması konusunda destek ortaya çıkıyor. Bu vesilesiyle '21 Mart Down Sendromlular' gününde bütün down sendromlu kardeşlerimi gönülden kucaklıyorum."

" Türkiye'ye örnek bir iş oldu"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, iki yıla yakın bir zamanda yaklaşık 100 öğrenciye eğitim verdiklerini dile getirerek, "Biz burada sadece çocuklarımızla ilgili değil, onların anne babalarına da eğitim veriyoruz. Bugün geldiğimiz noktada tesis tüm Türkiye'ye örnek oluyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelenler burada yaptığımız modeli inceliyor ve kendi şehirlerinde de uygulamak istiyor. Bu manada güzel bir örnek oluştu. Sürecin en başından bu yana bize destek veren paydaşımız Necmettin Erbakan Üniversitemize, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, derneğimize ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a tüm Konyalı ve Meramlı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kelimelerle anlatılacak kadar kolay olmayan bir yapı"

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ise, "Baktığınız zaman kelimelerle anlatılacak kadar kolay olmayan bir yapıyla karşı karşıyayız, çok güzel. Hem burada öğrencilerimiz kendini yetiştiriyor, topluma entegre oluyor hem de aileleri bu noktada biraz daha rahatlamış görünüyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'da Down Sendromlular Günü Kutlandı - Son Dakika

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