Konya'da İtfaiye Sevgisi Çocuklara Aşılanıyor - Son Dakika
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Yerel

Konya'da İtfaiye Sevgisi Çocuklara Aşılanıyor

Konya\'da İtfaiye Sevgisi Çocuklara Aşılanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cevdet İşbitirici, 18 yıl boyunca biriktirdiği 1474 oyuncakla itfaiye sevgisini çocuklara aşılamak için bir müze kurmayı planlıyor.

10.11.2024 09:06  Güncelleme: 09:15
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Konya'da itfaiye daire başkanı, itfaiye sevgisini çocuklara aşılamak için itfaiye oyuncakları biriktiriyor. Sadece itfaiye aracı, yangın ve arama ekipmanlarından oluşan koleksiyonda 18 ülkeden alınan bin 474 oyuncak bulunuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cevdet İşbitirici, 18 yıl önce bir toplantıda aldığı oyuncak itfaiye aracıyla itfaiye oyuncaklarını biriktirmeye başladı. Makam odasında sergilenen koleksiyonda oyuncak sayısı artmaya devam eden Daire Başkanı İşbitirici, koleksiyonunu geliştirerek itfaiye müzesi oluşturup çocuklara itfaiyeciliği sevdirmek istiyor.

"Uluslararası fuarlarda, nerede gördüysem hobi haline getirerek biriktirmeye karar verdim"

2006 yılında Ankara İtfaiye Daire Başkanlığının düzenlediği toplantıda ilk oyuncağı alarak koleksiyona başladığını anlatan Konya İtfaiye Daire Başkanı Cevdet İşbitirici, "Ankara İtfaiye Daire başkanının makamında bir toplantımız vardı. O toplantıda oradaki daire başkanımızın arkasındaki dolapta ilk aracım olan itfaiye aracını gördüm. Kendisine dedim ki, 'Benim meslekle ilgili geçmişte KOSKİ'de sayaç müdürü iken eski sayaçları toplardım şimdi de kendi alanımda itfaiye ile ilgili parçaları toplayarak koleksiyon yapmak istiyorum, bu aracı bana ver' dedim. 2006 yılında başlayan biriktirme merakımız uluslararası fuarlarda ya da başka illerden itfaiye ile ilgili minyatür araçların hangisini gördüysem bende bir hobi haline gelerek biriktirmeye karar verdim. Bir arkadaşımın önerisi oldu 'bunu müzeye çevirmeyi düşünmüyor musun' deyince müze olarak çok güzel adım olur düşüncesi de o zaman aklıma yattı ve faydalı olacağını düşündüm" dedi.

"Burada çocuklarımıza itfaiye sevgisini aşılamaya çalışıyoruz"

Ziyarete gelen çocuklara odadaki oyuncakları göstererek itfaiye bilincini aşılamak istediğini anlatan Daire Başkanı Cevdet İşbitirici, "Bizim odamızdaki oyuncaklar ziyaretten sonra hafızalarda yer edinmesi için önemli. Çünkü yangın çıktıktan sonra değil yangının çıkmaması çocukların bilincinde olması daha önemli. Burada biz çocuklarımıza itfaiye sevgisini aşılamaya çalışıyoruz. Geçmişte neler yapılmış onlarla ilgili minyatür itfaiye araçlarımız, modern itfaiye araçlarımız var şuanki kullanılan. Bunların hepsinin maketleri var. Ayrıca yine maket yangın ve arama kurtarmalarda kullandığımız ekipmanlarımız var onlarla ilgili de biriktirmelerimiz devam ediyor. Örnek olarak söylemek gerekirse de baltalar, kazmalar, hortumlar, itfaiyeci elbiseleri var. Tamamını burada çocuklarımıza gösterip anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Temel sebebimiz geçmişte olanları geleceğe taşımak"

Koleksiyonu müzeye çevirme hedefini anlatan İşbitirici, "Bizim itfaiye ekipmanlarımızı çocuklarımıza göstermemizin temel sebebi geçmişte olanları geleceğe taşımak. Bu kültürün canlanması için bir binamız var, inşallah yakında orada bir müze açmayı düşünüyoruz. Konya geçmişte olduğu gibi bundan sonra da müzeler kenti ve bir çok kültürün yaşadığı başkenttir. Bu alanda kendi mesleğimiz üzerine eksik kalan noktayı inşallah biz tamamlayacağız" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kültür, Eğitim, konya, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'da İtfaiye Sevgisi Çocuklara Aşılanıyor - Son Dakika

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