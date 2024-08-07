Konya'da kentsel dönüşüm projesinde bina yıkımı - Son Dakika
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Konya'da kentsel dönüşüm projesinde bina yıkımı

Konya\'da kentsel dönüşüm projesinde bina yıkımı

Konya'nın Karapınar ilçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. İş makinesi operatörü ustalıkla binayı yıktı.

07.08.2024 19:07  Güncelleme: 19:16
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Konya'nın Karapınar ilçesinde kentsel dönüşüm projesinde binaların yıkımı devam ediyor. 4 katlı bir binanın yıkımı sırasında iş makinesi operatörü önce zemin kattaki kolonu kırdı, kenara çekilip iş makinesi ile sarsıntıyla sallaya sallaya ustalıkla binayı yıktı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde son dönemde hayata geçen en önemli yatırımlardan biri olan Sultan Selim Camii Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Karapınar Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen proje çerçevesinde bölgedeki binaların yıkımı sürüyor. Yaklaşık 2 aydır süren çalışmaların bugünkü bölümünde 4 katlı bir binanın yıkımı için iş makinesi operatörü bölgeye geldi. Binanın enkazının caddeye yayılmaması için hassas bir çalışma yürüten operatör, binanın arka tarafından kolonlardan birine zarar verip hızlıca binadan uzaklaştı. Daha sonra vatandaşların meraklı bakışları arasında iş makinesiyle zemine vurmaya başlayan operatör, sarsıntıyla binayı sallamaya başladı. Kısa süre sonra bina çatırtıyla birkaç saniye içerisinde yerle bir oldu. Vatandaşlar binanın yıkılmasını cep telefonu ile görüntülerken, operatörün ustalığı çevredekilerin takdirini topladı. - KONYA

Kaynak: İHA

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