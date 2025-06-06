Konya\'da Kurban Bayramı Coşkusu

Konya'nın Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde protokol üyeleri kurban bayramı coşkusu yaşadı.

Beyşehir Kaymakamlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların da katıldığı bayramlaşma programı düzenlendi. Eşrefoğlu Camisinde kılınan bayram namazı sonrasında çıkışta cami önünde bir araya gelen Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Belediye Başkanı Adil Bayındır, Cumhuriyet Başsavcısı Necati Karaca ve protokol üyeleri hem birbirleriyle hem de vatandaşlarla bayramlaştı. Programa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Salih Baysal, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhsin Başkaya, AK Parti İlçe Başkan Vekili Ahmet Muslu, kurum amirleri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, Kurban Bayramı dolayısıyla Derebucak ilçesinde de bayramlaşma programı düzenlendi. Derebucak Merkez Camiinde kılınan bayram namazı sonrasında Kaymakam Ömer Faruk Koç ve Belediye Başkanı Ahmet Kısa vatandaşlarla bayramlaştı. - KONYA