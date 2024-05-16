Konya\'da poşet içerisinde çöp konteynerine bırakılan kedi sıcak yuvaya kavuştu

Yerel

Konya'da poşet içerisinde çöp konteynerine bırakılan kedi, bulan kişinin o anları sosyal medyada paylaşmasının ardından sıcak yuvaya kavuştu.

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi'nde çöp atmaya çıkan bir kişi, ağzı bağlı su dolu bir poşet içerisinde çöp konteynerine atılmış vaziyette kedi buldu. Poşeti açan kişi, kediyi kuruladıktan sonra video çekerek o anları sosyal medya üzerinden paylaştı. Paylaşılan videoyu gören Ceylan Atilla da videoyu paylaşan kişiyle iletişim kurduktan sonra çöpte bulunan kediyi sahiplendi. Hayvan kliniğinde ilk kontrollerinde kedinin ciğerlerinin su topladığı belirlendi. Ceylan Atilla da kontrollerin ardından kediyi iş yerine getirerek, tedavisini başlattı.

"Bulunma hikayesinden kaynaklı kahraman oldu"

Bulduğu kediye Zeyna ismini veren ve iş yerinde kediye bakmaya başlayan bayan kuaförü Ceylan Atilla, "Sahiplendiğim kediye Zeyna ismini verdik. Kediyi bir çöp poşetinin içerisine koymuşlar, içerisinde de su vardı. Resmen ölmesi için poşetin ağzı da sıkı sıkı bağlıydı. Bu şekilde çöp konteynerine atmışlar. Bir vatandaşımız bulmuş ve sosyal medyada paylaşmışlar. Benim daha önceden de sokaktan bulduğum kedi var. Bu paylaşım üzerine onu yanına aldım. Şimdi çok hasta, tedavi görüyor. Aslında böyle şeyler anlatılmaz, gizli kalması gerekiyor ama işimiz gereği sosyal medyayı çok aktif kullanıyoruz. Günde neredeyse 50 kişi Zeyna'yı soruyor. Hem bilinçlendirme adına, hem de bilgi almak için soranlar oluyor. Zeyna bulunma hikayesinden kaynaklı kahraman oldu. Şimdi tedavisi sürüyor, inşallah yaşar. Hasta, sürekli 40 derece ateşi var. Ateşi düşmüyor, iğne yaptırmaya gideceğiz" dedi.

"İnşallah yaşar, diğer kedim gibi uzun ömürlü olur"

Çöpte bulunan kediye sahip çıkan Ceylan Atilla, "Zeyna artık benim. İsmi de bulunma hikayesinden. O poşet içerisinden hayata tutundu, bundan yola çıkarak savaş verdiği için Zeyna koyduk. İnşallah yaşar, diğer kedim gibi uzun ömürlü olur. Vatandaşlarımızın kedi evleri, kedi mamaları vermek için özellikle kış aylarında bu hayvanlara yardımcı olma konusunda duyarlı olmaları iyi olur. Daha uzun yaşamalarında faydamız olabilir. Hepsini evimize tabii ki alamayız ama en azından duyarlı olursak ve iş yeri ve evlerimizin önüne elimizden geldiği kadar su kabı, yemek kabı veya kedi evleri koyarsak bu hayvanlar da daha sağlıklı yaşarlar" şeklinde konuştu.

Kediyi çöpe atan kişiye de seslenen Atilla, "Bu kediyi bu şekilde bırakan kişiye çok şey söylemek isterim ama zamanı değil. Sadece şunu söylemek isterim, her insan yaşattığını yaşamadan ölmez derler" diye konuştu. - KONYA