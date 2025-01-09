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Konya'da sisli hava etkisini sürdürüyor

KONYA - Konya'da sisli hava etkisini sürdürüyor.

Hafta başından beri Konya şehir merkezi ve çevre illere bağlayan karayollarında sisli hava etkili oluyor. Gece saatlerinden itibaren başlayan sis özellikle sabah saatlerinde yoğunlaşıyor. Sabah saatlerinde şehir merkezini yer yer sis tabakası kaplarken, bazı yüksek binaların üst kısımları bu tabakanın üzerinde kalıyor. Konya'nın bazı şehirler arası karayolu bağlantıları ve yollarda ise görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düşüyor. Sisli hava öğle saatlerine doğru etkisini yitirirken, meteoroloji verilerine göre cuma ve cumartesi günlerinde de etkili olacağı tahmin ediliyor.