Konya\'da Sürücülere Kış Uyarısı

Yerel

Konya'da hava sıcaklıklarının zaman zaman sıfır derecelere kadar düşmesiyle birlikte özellikle akşam saatlerinde kar ve gizli buzlanmaya karşı uzmanlardan sürücülere uyarı geldi. Özellikle kış şartlarında sürüş esnasında ani gaz verme, ani fren ve takip mesafesine dikkat çekilirken, araç bakım ve araçlara kış lastiği takılması da hayati önem taşıyor.

Soğuyan havalarla beraber gece ve sabah saatlerinde görülen gizli buzlanmaya karşı sürücülere uzmanlardan, kışlık araç bakımı, araçla ani hareket, takip ve fren mesafesi noktasında uyarı geldi. Konya'da hava sıcaklığının zaman zaman sıfır dereceye kadar düşmesiyle beraber, yola çıkmadan önce araç bakımına dikkat çeken İleri Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan, "Sürücülerimizin öncelikle araç bakımlarını vaktinde yaptırması gerekiyor. Her şeyden önce aracımızın kış lastikleriyle kullanılması gerekir. Bunlar normal yasal olarak 1 Aralık-1 Nisan arasında ticari olarak yolcu ve yük nakli yapan araçlarda takılma zorunluluğu zaten mevcut. Ancak sürücülerimizin kendi hususi otomobillerinde de takmalarında fayda var. Eğer ki takmazlarsa yolda kalma ihtimalleri daha fazla. Dolayısıyla biz sürücülerimize öncelikle araç bakımlarını yaptırmalarını öneriyoruz, kendilerinin zararları olmaz. Yolda kaldıkları zaman diğer sürücülerin de yolda kalmalarına sebep oluyorlar. Bu durumda araç sahiplerimiz araçların bakımını yaptırdı, lastiklerinin de kış lastiğine çevirdiler ve bundan sonraki süreç yola çıkacaklar. Çıkmadan önce Karayolları Genel Müdürlüğünün sitesinde yol durumuyla ilgili bilgileri almaları ya da emniyetten bu bilgileri almaları yani yol durumunun ne olduğu şeklinde, bunlara ilave olarak da araçlarında zincir bulundurmaları da gerekir" dedi.

"Araç ile ani hareketlerden kaçınılmalı"

Kış aylarında araç kullanırken ani hareketler yapılmaması gerektiğine dikkat çeken İleri Sürüş Uzmanı Ceylan, "Sürücülerimiz yola çıktıklarında da kesinlikle normal kuru, güneşli bir havada kullanıldığı gibi değil, hız sınırlarını azaltacak, takip mesafelerini öndeki arkadaki araçla artıracaklar ve dikkatli olacaklar. Ani fren yapmaktan, ani gaz vermekten ya da ani manevralardan kaçınmaları gerekiyor. Bunlar tamamıyla arabanın gidişatına, yönünü değiştirmeye etken olur, bunlara dikkat edecekler. Bunun yanı sıra tabii ki yapılması gerekenlerden bir tanesi de araçlarımızın üzerinde bulunan karların temizlenmesi. Yani ön camdaki buzlanma, arka ve sağ sol camlarda, aynalarda bunlar temizlenecek, artı üzerinde aracın kar bulunmaması gerekir. Bulunan karlar, ani frenlerde veya rüzgardan dolayı önlerine düşebilir, silecekler bunları tamamen temizleme imkanı yoktur. Dolayısıyla bunlar tehlike oluşturur. Bunlara dikkat etmeleri gerekir" ifadelerini kullandı.

"Normal yaz günü gibi aracını kullanmasınlar"

Yola çıkan ve araç ile yol tecrübesi olmayan sürücülere seslenen Ramazan Ceylan, "Bu şekilde olan sürücülerimiz çok dikkat edecekler. Gaz, fren ve debriyaj pedalı intibaklarında çok sert müdahalelerden kaçınmaları gerekir. Bunlar tamamen yumuşak kullanılması lazım. Patinaj yaptırmamaları veya aracı kaydırmamaları gerekiyor. Bunun yanı sıra tabii ki bizim sürücülerimize bir tavsiyeniz daha var; araçlarında zor şartlarda ne olur ne olmaz diyerek birtakım yiyecek içeceklerinin bulundurulması, bunun yanı sıra bir battaniye gibi bagajlarında ince de olsa bulunması gerekir. Çünkü kış şartlarında nereden ne olacağı belli olmaz. Bazen yollar 3-4 saat, bazen 1 gün boyunca kapalı kalabiliyor veya daha fazla bu tedbirleri almaları gerekir. Her şeyden önce bütün tedbirleri alacaklar ve dikkatli olacaklar. Yani normal yaz günü gibi aracını kullanmayacaklar. Bu konuda dikkat gerekiyor. Gizli buzlanma dediğimiz işaretlerimiz var. Bunlar 2 adet. Bir tanesi normal şartlar içerisinde hava sıcaklığı belli bir seviyede düştüğü takdirde o buzlanma işaretleri, içerisinde bir mavi simge görünür, gizli buzlanma olduğuna işaret eder. Bir de normal levhalarımız var yine aynı şekilde buzlanma işaretinin olduğu. Bunları gören sürücülerimizin kesinlikle dikkat etmeleri gerekiyor. Buzlanma nerelerde olur dersek, güneş görmeyen alt geçitlerin köprülerin gölgede kalan alanlarında buzlanmalar mevcut olur. Dolayısıyla biz bunu zor şartlarda tabii ki direkt olarak anlayamayız ancak bu konularda tabii gece gidiyorsak parlamalar meydana gelir, kesinlikle dikkat edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hızımızı 70 kilometreye düşüyoruz"

Sürücü Burcu Gizem Karayer ise,"Normalde daha hızlı gittiğimiz yollarda daha temkinli, 90 kilometre ile gidiyorsak hızımızı 70 kilometreye düşüyoruz. Yolda yine aynı şekilde daha çok dikkatli oluyoruz. Trafik kurallarını daha çok önemseyerek, karlı buzlu havalarda evimize sağ salim ulaşabilmek için bütün trafik kurallarıyla birlikte yola devam ediyoruz" diye konuştu. - KONYA