Konya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Konya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Seydişehir'de pikap kamyonetin şarampole inmesi sonucu 4 kişi yaralandı, sürücü yara almadı.

16.12.2024 15:24
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Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde pikap kamyonetin yoldan çıkarak şarampole inmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Seydişehir- Antalya Çevreyolu Bozkır Kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 07 LAT 80 plakalı pikap kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole indi. Kazada araçta bulunan N.K., E.A.Ş., F.C.Ş. ve H.R.E. yaralanırken, sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

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