Konya'da 'Türk Kadın Öncüleri' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Konya'da 'Türk Kadın Öncüleri' Sergisi Açıldı

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Konya'da, Hollanda'ya giden ilk Türk kadın göçmenlerin hikayeleri ve başarı öykülerini anlatan 'Türk Kadın Öncüleri' sergisi, Karatay Belediyesi ve Hollanda Büyükelçiliği iş birliğiyle Mevlana Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı.

07.04.2025 15:30  Güncelleme: 15:41
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Konya'da "Türk Kadın Öncüleri" sergisi açıldı

KONYA - Konya'da, Hollanda'ya giden ilk Türk kadın göçmenlerin göç hikayeleri ve başarı öykülerini içeren "Türk Kadın Öncüleri" sergisi açıldı.

Karatay Belediyesi ve Hollanda Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen "Türk Kadın Öncüleri" sergisi, Mevlana Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide açılış konuşmasını yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Hollanda Büyükelçiliği ve Hollanda Konyalılar Vakfı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay Belediyemizin ortak düzenlendiği Hollanda'ya ilk giden 1. kuşaktan başlayarak 2. kuşak ve 3. kuşağın öykülerini anlatan Türk kadın girişimcilerin hayatını konu edinen ve birçok ilde de sergilenen sergiyi hemşehrilerimiz Konya'da gelip ziyaret edecekler. Tabii Hollanda ile ülkemiz arasında çok güçlü siyasi, ekonomik ve turizm alanında bağlantılar var. Bu bağlantılar yıllara sari Osmanlı Devletinden gelen köklü ekonomik ve diğer alanlarda bağlantılarımız var ama Konya ile Hollanda Devleti arasında çok güçlü bağlar var çünkü 1960'lı yıllarda oraya giden ilk ziyaretçiler, çalışan 1. kuşakta çok ciddi anlamda Konyalı hemşehrilerimiz var. Bugün onlar orada yerleştiler. İş adamı oldular, iş kadını oldular, 2. nesil, 3. nesil Hollanda'da ciddi üretim yapıyorlar. Hollanda'da belki 500 binin üzerinde Türk nüfusu var. Hollanda ile bu vesileyle çok güçlü bağlarımız var. Bu anlamda sergimizin iki ülke arasındaki derin, güçlü bağların daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ise, "Bugünkü sergimiz Hollanda'da bulunan Türk kadınlarının hikayelerini anlatmaktadır. 1960'lı yıllarda Konya ve çevresindeki birçok kişi Hollanda'ya iş gücü olarak gitmişlerdi. Özellikle bu yüzden dolayı bugünkü hikayemizin de Konya'da büyük yankı duyacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, "Hollanda'ya giden ilk Türk kadın göçmenlerin, göç hikayesi ve başarı öykülerini içeren 'Türk Kadın Öncüleri' sergisi bir fotoğraf sergisinin çok daha ötesinde her karesinde bir mücadelenin, bir özlemin, bir emeğin ve bir gurbet hikayesini barındıran büyük bir anlam dünyasıdır. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyete uzanan köklü tarihimizde kadınlar sadece aile yuvalarının değil aynı zamanda toplumumuzun ve medeniyetimizin temel direği olmuşlardır. Bugün burada hatıralarını yad ettiğimiz kadın öncülerimiz sadece kendi dönemlerinde değil şuanki nesiller için de örnek teşkil eden, ilham veren ve yol gösteren şahsiyetler olarak tarih sahnesinde unutulmaz izler bırakmışlardır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'da 'Türk Kadın Öncüleri' Sergisi Açıldı - Son Dakika

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