Konya\'da Türk Mutfağı Haftası Başladı

Konya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri

KONYA - Konya'da "21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası" düzenlenen etkinliklerle başladı.

21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün koordinasyonunda düzenlenen etkinliklerde ilk olarak Mevlana Müzesi ziyaret edilerek Gülbang duası yapıldı. Daha sonra etkinlik, Ateşbaz-ı Veli Hazretleri Türbesinde Tuz Alma Merasimi ile devam etti.

Programa; Konya Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, aşçılar ve gastronomi öğrencileri katıldı.