Konya\'da Türk Mutfağı Haftası Başladı

Konya'da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri
KONYA - Konya'da "21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası" düzenlenen etkinliklerle başladı.
21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün koordinasyonunda düzenlenen etkinliklerde ilk olarak Mevlana Müzesi ziyaret edilerek Gülbang duası yapıldı. Daha sonra etkinlik, Ateşbaz-ı Veli Hazretleri Türbesinde Tuz Alma Merasimi ile devam etti.
Programa; Konya Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, aşçılar ve gastronomi öğrencileri katıldı.
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