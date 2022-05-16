Konya Karatay'daki Hobi Bahçesi İçin Yıkım Kararı Alındı. - Son Dakika
Üye Girişi

Konya Karatay'daki Hobi Bahçesi İçin Yıkım Kararı Alındı.

16.05.2022 19:03

Konya Karatay Belediyesi’nin hobi bahçeleri için aldığı yıkım kararına vatandaşlar tepki gösterdi. Bir Konyalı vatandaş, "Oy istemeye kapıma kadar geliyorsunuz da bu zulmü neden dışardan izliyorsunuz? Masaya oturtmasını bildiysek kaldırmasını da biliriz” dedi.

TANER ÖZAY

Konya Karatay Belediyesi'nin hobi bahçeleri için aldığı yıkım kararına vatandaşlar tepki gösterdi. Bir Konyalı vatandaş, "Oy istemeye kapıma kadar geliyorsunuz da bu zulmü neden dışardan izliyorsunuz? Masaya oturtmasını bildiysek kaldırmasını da biliriz" dedi.

Konya'nın Karatay ilçesinde belediye, Aksaray yolunun 17. kilometresinde bulunan kooperatif alanına yapılan ahşap hobi bahçeleri için yıkım kararı aldı. Vatandaş yıkım kararına tepki gösterdi. Bir vatandaş, şunları söyledi:

"Belediye başkanına hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Randevu vermiyor. Milletvekillerinden aramadık kimseyi bırakmadık. Biz bir hafta on gün daha süre istiyoruz. Jandarmaları, biz kapımıza getirmeyelim kendimiz kaldıralım dedik. Hasan Kılca Bey dükkanıma kadar oy istemeye geldi. Şu an burada, tellerin arkasından bizi izliyorlar. Halkın arasına girmiyor. Oy istemeye kapıma kadar geliyorsunuz da bu zulmü neden dışardan izliyorsunuz? Halkın arasına bir gir, halkın derdini dinle. Sen halk için oradasın. Masaya oturtmasını bildiysek kaldırmasını da biliriz."

"YARIN ÇIKIP DA OY İSTEMESİNLER"

Konu hakkında mağduriyetlerini dile getiren başka bir Konyalı vatandaş ise, "Şu an biz Filistinli olduk. Kepçe gelecek yıkacak. Ben buradan devlet büyüğümüze seslenmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza diyorum ki; sesimizi duy. Bu hobi bahçelerini bir an önce çözüme kavuştur. Yoksa yarın çıkıp da oy istemesinler" dedi.

Konya Karatay'daki Hobi Bahçesi İçin Yıkım Kararı Alındı.
Konya Karatay'daki Hobi Bahçesi İçin Yıkım Kararı Alındı.
Konya Karatay'daki Hobi Bahçesi İçin Yıkım Kararı Alındı.
Konya Karatay'daki Hobi Bahçesi İçin Yıkım Kararı Alındı.

YORUMLAR
500
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Eskil Kaymakamı Yunus Coşkun'a kız istedi Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Eskil Kaymakamı Yunus Coşkun'a kız istedi Başkan Kavuş'tan yeni kooperatif müjdesi Başkan Kavuş'tan yeni kooperatif müjdesi

Karatay Belediyesi, Kooperatif, Aksaray, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Konya Karatay'daki Hobi Bahçesi İçin Yıkım Kararı Alındı. - Son Dakika


Son Dakika
19:02 Fransa Başbakanı Jean Castex, Macron'a istifasını sundu!
18:57 Sarı-lacivertli formayı son kez giydi! Yıldız futbolcu Berke, Fenerbahçe'ye veda etti!
18:38 Canan Kaftancıoğlu'ndan sürpriz çağrı: Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz
18:29 Finlandiya ve İsveç, FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıkladı! Resmi görüşme için Türkiye'ye geliyorlar
17:55 Galatasaray'da Fırat Develioğlu, başkan adaylığından çekildi: Gerekli sahayı açmak adına bu kararı aldım
17:48 Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 19:12:13. #1.11#
SON DAKİKA: Konya Karatay'daki Hobi Bahçesi İçin Yıkım Kararı Alındı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement