Konya\'nın ilçelerinde 19 Mayıs coşkusu

Konya'nın Kulu, Akşehir, Ereğli ve Beyşehir ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklere kutlandı.

Kulu'da Atatürk Caddesi'nden Atatürk Anıtına kadar kortej düzenledi. Kulu Belediyesi Kültür Merkezi Konferans solunda devam eden programda öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi. Etkinliklere; ilçe protokol mensupları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Akşehir'de 19 Mayıs kutlamaları

Akşehir ilçesindeki kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk koyma programı ile başladı. Çelenk programından sonra etkinliklere yine Cumhuriyet Meydanı'nda devam edildi. Buradaki törende; ilçe protokolü de yer aldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları, tekvando ve basketbol gösterisi sergilendi.

Beyşehir'de 19 Mayıs kutlamaları

Beyşehir ilçesinde ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde ilçe protokol mensupları anıt alanında bir araya geldi. Çelenk programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrasında kutlamalar spor salonunda devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından öğrenciler hazırladıkları gösterileri sergiledi. Törene; ilçe protokolü, şehit yakınları ve gaziler, muhtarlar, eğitim camiası mensupları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ereğli'de 19 Mayıs kutlamaları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ereğli ilçesinde de düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Ereğli Stadyumu'nda gerçekleştirilen kutlama programı, renkli gösteriler ve yoğun katılımla gerçekleşti. Program boyunca halk oyunları, spor gösterileri ve öğrencilerin hazırladığı sahne performansları beğeni topladı. - KONYA