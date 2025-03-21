Konya\'nın Ramazan Lezzeti: Lokma

Konya'da geleneksel lokma tatlısı Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Selçuklu döneminde 'şerbetli AŞ' olarak bilinen, Osmanlı döneminde padişahlara ikram edilen lokma tatlısı günümüzde ise Ramazan aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Konya'da lokma geleneğinin ilerlediğini anlatan Konya Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu, "Lokma tatlısı Selçuklu döneminden gelme bir kültürdür. Selçuklu döneminden Osmanlı dönemine daha sonra da günümüz kültürüne kadar uzanıyor. Eskiden saraylarda, Ramazan ayında veya padişahların geldiği dönemlerde özellikle yaptırılan bir tatlı olduğunu biliyoruz. Ama o zamandan günümüze kadar farklı şekillerde ikram edilir oldu. Şu an genellikle cenazelerde lokma ikram ediliyor. Konya'da lokma geleneği yeni yeni yerine oturmaya başladı diyebiliriz. Ramazan ayında hafif tatlı olmasından dolayı tercih ediliyor. Bu tatlı genellikle lokmacılarda daha çok bulunur. Lokmanın çok fazla çeşidi vardır, içerisine damak lezzetine göre çeşitlendirilebilir. Ama öz lokma sade olan tatlıdır" dedi.

"Lokmanın içerisinde sadece un, yağ ve şeker var"

56 yıldır tatlı ustalığı yapan Süleyman Kağnıcıoğlu, "Lokma tatlımızı yaparken oldukça hijyenik ve temiz olmasına dikkat ediyoruz öncelikle. Lokma tatlısının yağın içerisinde aynı şekilde kızarmasını sağlıyoruz. Lokmanın içerisinde ise un, yağ ve şeker var. Lokma tatlısının her tarafı aynı kızarması için sürekli karıştırmak gerekiyor. Bu tatlının her tarafı aynı kızaracak ki lezzeti tek olsun. Tatlımız için şerbetini bir gün önceden ayarlıyoruz. Ertesi gün ise un, şeker, yağ karışımı ile hamuru hazırlıyoruz. Daha sonrasında hamuru tek tek hazırlayıp burada kızartıyoruz. Şerbetleme işleminden sonra ise tatlımız kısa sürede hazır kıvama geliyor" diye konuştu.

Vatandaşlar da lokma tatlısını hafif olduğu için tercih ettiklerini söyledi. - KONYA