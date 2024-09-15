Köpeğe Çarpmamak İçin Takla Attı

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Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 1 yaralı

SİNOP - Sinop'ta köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil kontrolden çıkarak takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Samsun-Sinop kara yolunun eski Şişecam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Esra Gör idaresindeki 57 ABS 026 plakalı otomobil, Sinop istikametinden Samsun'a seyir halindeyken yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracın takla atarak şarampole devrilmesine neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.