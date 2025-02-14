Köpek ödülüne dolandırıcılar saldırdı - Son Dakika
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Yerel

Köpek ödülüne dolandırıcılar saldırdı

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Köpeğini bulana 50 bin TL ödül veren Ferit Öndoğan, dolandırıcıların hedefi oldu.

14.02.2025 11:26
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Köpeğini bulana 50 bin TL vereceğini duyuran adamın peşini dolandırıcılar bırakmıyor

Can dostunu çalan hırsız bile geri getirse para ödülü verecek

Ferit Öndoğan:

"Maya'yı kesinlikle birisi kaçırdı"

"Çalmış olsa bile 'Pişman oldum' deyip bize getirdiğinde ona 50 bin TL'yi yine veririz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan Ferit Öndoğan, yaklaşık bir hafta önce çalındığından şüphelendiği köpeğini, hırsızı dahi getirse 50 bin TL ödül vereceğini açıklayınca, "Köpeğini bulduk" diyerek kendisini kandırmaya çalışan şahısların hedefi oldu.

Öndoğan 3 ay önce sahiplendiği köpeğiyle hafta sonu, kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki hobi bahçesinde zaman geçiyordu. Geçtiğimiz hafta Samoyed cinsi Maya ile Akbaş cinsi köpeklerini bahçeye bağlayıp şehir merkezine dönen Öndoğan, bahçesine geri döndüğünde Akbaş cinsi köpeğinin yerinde durduğunu, fakat Maya'nın orada olmadığını fark etti.

50 bin lirayı duyan dolandırıcılar peşini bırakmıyor

Talihsiz adam, ormanlık alanda ve bahçenin etrafında köpeği Maya'ya dair biz iz bulamayınca kayıp ilanı verdi. İlanda köpeğini bulana 50 bin TL para ödülü vereceğini duyuran Ferit Öndoğan'ın peşini iddiasına göre dolandırıcılar bırakmıyor. Ferit Öndoğan, ilandaki numarayı arayan şahısların, "5-10 bin lira para yollayın köpeğin yerini söyleriz" ya da alakasız bir köpeğin fotoğrafını göndererek "Köpeğini bulduk" diyerek kendisini kandırmaya çalıştıklarını öne sürdü.

"Köpeğimi para ödüllü bir ilan vererek bulmaya çalıştık"

Konuyla alakalı Ferit Öndoğan, "Köpeğimin cinsi Samoyed, adı ise Maya idi. Yaklaşık 3-4 ay önce sahiplenmiştik. Rusya'dan gelen bir köpekti. Şu an 10-11 aylık, daha yaşına bile girmedi. Kütahya yolunda Eskişehir'e 20-25 kilometre uzaklıkta bir hobi bahçemiz var. Orada iki köpek bakıyoruz, biri nereye giderse diğeri de oraya giderdi. Cumartesi günü biz oraya gittiğimizde köpeğim Maya'nın orada olmadığını gördük. Sonra bu şekilde para ödüllü bir ilan vererek bulmaya çalıştık. Köpeğimizi bulan olursa ona 50 bin TL ödül vereceğimizi duyurduk. 3-4 gündür beni çok arayan oluyor. Maya ile alakası olmayan köpek fotoğraflı gönderiyorlar. ya da benim paylaştığım resmi bana atıp 'senin köpeğini buldum 10-15 bin TL gönderirsen nerede olduğunu sana söyleyelim' şeklinde de arayanlar oluyor" dedi.

"Köpeğimi çalan olduysa ve geri getirirse de ona 50 bin TL'yi yine vereceğim"

Yakın çevresinden ya da köpeği bahçede gören birinin kaçırdığından şüphelenen ve köpeğini çalmış olsalar bile geri getirdiklerinde onlara 50 bin TL vereceğini belirten Öndoğan, "Cumartesi günü arkadaşlarımla bahçeye gittiğimizde orada olmadığını görünce hepimiz Maya diye bağırarak etrafı gezip, aradık. Çok üzüldük, üzücü bir durum. Bazı kişiler diyor ki kaybolmuştur, kendisi gitmiştir. Kendisi asla o bahçeden dışarı çıkıp da kaçabilecek bir köpek değil. Maya kaçsa yanında olan diğer köpeğimizde onunla birlikte kaçardı. Yanlış düşünüyor olabilirim ama Maya'yı kesinlikle birisi kaçırdı. Belki yakın çevremden birisi ya da köpeğin orada olduğunu bilen biri de kaçırmış olabilir. İnşallah Maya'yı bulan kişi bize getirir. Kendisi çalmış olsa bile pişman oldum deyip bize getirdiğinde ona 50 bin TL'yi yine veririz, yeter ki köpeğimizi getirsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köpek ödülüne dolandırıcılar saldırdı - Son Dakika

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