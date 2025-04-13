Kopspor Taraftarından Özür Girişimi

Muş'un Bulanık ilçesinde Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Kopspor taraftarı, sahaya attığı pet şişenin isabet ettiği polise çiçek ve takımın atkısını takdim etti.

Geçen hafta Muş FC maçında Kopspor taraftarı 17 yaşındaki C.Y.'nin sahaya attığı pet şişe, görevli polis memuruna isabet etti. Bu olay üzerine Kopspor Başkanı Yasin Temel, dün oynanan Kopspor ve Yaygınspor maçına davet ettiği C.Y. ile polis memuruna çiçek ve takımın atkısını hediye etti.

Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli olan polis memuru ise bu nazik davranışından dolayı Kopspor Başkanı Yasin Temel ve taraftara teşekkür etti. Polis memuru, "Anlamlı bir an yaşadım. Sanki o gün gerçekten başıma isabet eden pet şişe değil bir çiçek oldu" dedi.

Kopspor Başkanı Yasin Temel ise, "Amacımız gençlerimize örnek olmak ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır. Bunu da bugün burada gösterdik. Emniyet mensubu arkadaşımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - MUŞ