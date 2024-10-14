Körfez'de Aktif Mutlu Yaş Alma Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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Körfez'de Aktif Mutlu Yaş Alma Semineri Düzenlendi

Körfez\'de Aktif Mutlu Yaş Alma Semineri Düzenlendi

Körfez Belediyesi 60+ Aktif Yaşlanma Merkezi'nde düzenlenen seminere katılan Psikolog Zeynep Doğanay, mutlu yaşlanmanın yollarını anlattı. Yaşlılık dönemindeki sorunlar ve çözüm yolları üzerinde duran Doğanay, katılımcılarla birlikte iç dünyalarını resimlerle ifade etmelerini sağladı.

14.10.2024 13:01  Güncelleme: 13:02
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Körfez Belediyesi 60+ Aktif Yaşlanma Merkezi'nde "Aktif Mutlu Yaş Alma" semineri gerçekleştirildi. Psikolog eşliğinde düzenlenen seminerde mutlu yaşlanmanın nasıl olacağı anlatıldı.

Yaş alma sürecinde karşılaşılan sorunlara değinen Psikolog Zeynep Doğanay, bu sıkıntılarla baş etme, yaşlılık döneminde yalnızlık, sosyal ortamdan uzaklaşma, yaşa bağlı oluşabilecek hastalıklar ve bunlarla mücadele etmenin yolları masaya yatırdı. Doğanay, "Hepimiz her sene bir yaş alıyoruz. Bizim amacımız güzel yaş almak olsun" dedi. Büyük küçük demeden herkesin iç dünyasını resimlerin anlattığını söyleyen Doğanay, büyüklere dağıttığı kağıt ve kalemle resim çizmelerini istedi. Doğanay, çizilen resimlerin ardından iç dünya hakkında bilgiler verdi. Doğru nefes almanın nasıl olacağına dair bilgiler verilen seminerde, yaşlılara rahatlama ve doğru nefes alıp verme tekniği öğretildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Körfez'de Aktif Mutlu Yaş Alma Semineri Düzenlendi - Son Dakika

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