Körfez'de Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Körfez'de Karla Mücadele Devam Ediyor

Körfez\'de Karla Mücadele Devam Ediyor

Körfez Belediyesi, karla mücadele için 100 personel ve 35 araçla sahada görev yaparak ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Şener Söğüt, ekiplerin 7/24 çalıştığını belirtti ve vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

22.02.2025 11:27  Güncelleme: 11:31
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Körfez'de karla mücadele yoğun şekilde devam ederken, vatandaşların olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımın rahat sağlanabilmesi için 100 personel, 35 araç ile sahada görev yapıyor.

Körfez Belediyesi, karla mücadele yoğun şekilde devam ederken, vatandaşların olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımı rahat sağlayabilmesi için otobüs durakları ve yaya kaldırımlarında tuzlama ve küreme çalışması yaptı. Kırsal alanda büyükşehir belediyesi personelleri ile koordineli çalışma yürüten ekipler, gece boyunca da kent merkezindeki ana arterlerde tuzlama ve küreme çalışması gerçekleştirdi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlimtepe bölgesindeki çalışmaları yerinde inceledi. 7/24 görev başında olduğunu belirten Başkan Söğüt, "Meteorolojiden gelen uyarı sonrasında ekiplerimiz teyakkuza geçmişti. Yağışın da başladığı ilk andan itibaren gerçekten canla başla mücadele ediyorlar. Bugün 100 personel 35 araç ile sahadayız. Büyükşehir belediyesi ekiplerimizle koordineli olarak özellikle kırsal bölgelerde sürekli olarak yolları açık tutuyoruz. Kent merkezinde de gerek kar küreme gerekse tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Gece-gündüz demeden görevimizin başındayız ve sahadayız. Ekiplerimiz çalışmalarını hassasiyetle yürütüyor, hepsine teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz kar yağışı devam ettiği sürece sahada olmaya devam edecek. Vatandaşlarımızdan da ricamız kar lastikleri takılı olsun, dikkat ve tedbiri elden bırakmasın. Sahada yaşanacak sorunlarda belediyemizi mutlaka arasınlar" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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